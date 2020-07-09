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"Месть Кремля!": У Порошенко отреагировали на новые пленки Деркача

18:15
"Месть Кремля!": У Порошенко отреагировали на новые пленки Деркача - фото 1
"Месть Кремля!": У Порошенко отреагировали на новые пленки Деркача

Записи разговоров Петра Порошенко и Владимира Путина, опубликованные нардепом Андреем Деркачем, являются фейком.

Можно ли Порошенко поздравлять Путина?

Об этом заявил пресс-секретарь главы "ЕС" Андрей Жигулин.

"В течение шести лет фейки является одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата". "Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", - заявил Андрей Жигулин.

Также пресс-секретарь политика добавил, что опубликованные записи являются "местью Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели".

Что было ранее?

9 июля нардеп Андрей Деркач опубликовал очередную порцию пленок записей разговоров Петра Порошенко. На них пятый президент Украины в комплементарной форме общается с Владимиром Путиным и поздравляет его с Днем трудящихся (1 мая).

Отметим, что…

Версия о руке Кремля в публикации "пленок" вполне может соответствовать действительности, однако опровержение их подлинности до проведения соответствующей экспертизы является слегка преждевременным шагом. В частности, журналист Денис Казанский так комментирует прогремевший скандал:

'Месть Кремля!': У Порошенко отреагировали на новые пленки Деркача - фото 202529

"Записи переговоров Путина и Порошенко могут удивить только того, кто никогда не принимал участия ни в каких переговорах и не представляет себе, как они проходят. Если вы думали, что там все называют друг-друга "хунтой", "агрессорами", "террористами" и "фашистами", то это, мягко говоря, не так. Интересно другое. Получается, что Путин во время международных переговоров ставит рядом со своим телефоном диктофон, чтобы потом в нужный момент опубликовать записи через какого-нибудь сливного "деркача". Как после этого можно вести с ним телефонные переговоры - трудно сказать. Слив записи разговора лидеров двух государств - позор планетарного масштаба и свидетельство полной неадекватности. Даже банановые диктаторы друг-друга не пишут на диктофоны на переговорах".

Напомним, Порошенко просил США помочь переизбраться на второй срок – Болтон.

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Владимир Путин Петр Порошенко Андрей Деркач Пленки Деркача Новости Политика
Громадське
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