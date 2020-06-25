Порошенко просил США помочь переизбраться на второй срок – Болтон

Порошенко просил США помочь с выборами президента Украины – Болтон

Пятый президент Украины Петр Порошенко просил США посодействовать своему переизбранию на второй срок.

Об этом в своих мемуарах написал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам политика, в 2018 г. Петр Порошенко напрямую обратился к американской делегации с просьбой помочь одержать победу на следующих выборах президента Украины.

"После встречи (двух делегаций), Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание. Он также выразил ряд других просьб, на которые я отреагировал – и это позволило мне быть не слишком грубым, когда я ответил "нет" на просьбу о поддержке", - рассказал Болтон.

Кроме того политик добавил, что Порошенко также просил США принять санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского, который на тот момент финансово поддерживал избирательную кампанию Юлии Тимошенко.

Напомним, что ….

22 июня нардеп Андрей Деркач опубликовал новую порцию компромата на Петра Порошенко и бывшего вице-президента Джо Байдена. Из них следует, что пятый президент Украины напрямую согласовывал с американской стороной многие вопросы государственной важности.

Примечание: аутентичность записей пока что не доказана, их экспертиза все еще не проведена.