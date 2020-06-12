Ткаченко признал, что придумал сюжет "1+1" о братоубийстве Порошенко "по приколу"

Ткаченко недоволен работой журналистов

За несколько дней до конца президентской кампании в прошлом году на "плюсах" вышел сюжет с намеками о том, что пятый глава государства якобы причастен к убийству своего же брата. При этом официальных опровержений озвученной лжи не было до сих пор.

В эфире программы "Мокрик по живому" недавно ставший министром культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о своем видении информполя в Украине.

При этом жаловался он на поддерживающие Петра Порошенко средства массовой информации. Мол, они и раньше создавали множество фейков, делают это и сейчас. И хотя это чистая правда - сей факт вовсе не означает, что нужно уподобляться им.

- В связанных с бывшим президентом СМИ было огромное количество манипуляций, фейков и провокаций. На мой взгляд, это ужасные примеры работы журналистики, - заявил Ткаченко, на что услышал вопрос о выходе на "плюсах" сюжета о "Порошенко-братоубийце".

Глава минкульта фактически признал, что историю о том, что тогда еще лидер БПП якобы причастен к гибели своего брата, на "плюсах" попросту выдумали. Но и дать оценку своей работе "слуга народа" не смог:

- Тот сюжет я отношу к спорным примерам журналистики.

Напомним, 23 марта 2019-го в программе "Украинские сенсации: 50 оттенков Петра Порошенко" ведущие обвинили еще действующего президента в причастности к заказным убийствам, в том числе и своего брата. Ссылались они на главаря молдавской пророссийской партии Ренато Усатого, который живет в Москве.

Кроме того, Ткаченко дал понять, что каким-либо образом воздействовать на ситуацию с засилием пророссийских фейков на ТВ он не намерен. Впрочем, ничего удивительного, если учесть, что "Плюсы", как оказалось, частично принадлежат Медведчуку. Как и целый ряд рейтинговых телеканалов.