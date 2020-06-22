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Новые пленки Деркача намекают, что Порошенко - предатель

Вчера, 19:30
Когда стреляют в Байдена, а попадают в Порошенко - фото 1
Когда стреляют в Байдена, а попадают в Порошенко

В понедельник, 22 июня, скандальный нардеп Андрей Деркач опубликовал новую порцию компромата якобы на украинских политиков, но на самом деле - на кандидата в президенты США Джо Байдена.

Сын главы кучмовского СБУ вновь выступил в роли сливного VIP-бачка и легализовал кучу разговоров президента Порошенко и вице-президента Байдена времен, когда они были лишены приставки “экс”. Основной посыл пленок: Байден дает указания Порошенко и фактически шантажирует его выделением помощи Украине в 1 млрд долларов.

"Пленки Деркача": Рада создаст следственную комиссию

Отметим, что достоверность “пленок Деркача” пока не подтверждена, однако игнорировать их тоже нельзя, хотя бы по причине объема и масштабности материалов, а также того факта, что Деркач не поленился и нанял мастеров фотошопа, которые визуализировали “беседы”.

Новые пленки Деркача намекают, что Порошенко - предатель - фото 201784

Сын подручного Кучмы получил свою минуты славы в 2020

Что же нового стало известно из вброшенных сегодня материалов?

  • Нафтогаз

Порошенко и Байден якобы обсуждали, что руководство компании (Коболева) никак нельзя менять, потому что команда Байдена тесно общается с менеджментом . Также Байден якобы сообщил о конфликте главы Нафтогаза Коболева с премьер-министром Гройсманом и просил урегулировать ситуацию.

  • Burisma

Изначально взятка за прекращение дела была не 6 млн долларов, а 50 000 000. Куда делась "сдача" - не сообщается.

  • Приватбанк

Порошенко на пленках хвалит Гонтареву и говорит, что это его человек, а также обсуждает, как правильно "отжать" банк Коломойского.

  • Кадровая политика

Порошенко якобы согласовывает с Байденом назначения генпрокурором Юрия Луценко, а премьер-министром - Владимира Гройсмана

  • Неприксаемый Яценюк

Байден якобы сообщает Порошенко об обеспокоенности Яценюка о возможном уголовном преследовании. Порошенко заверил, что этого не будет.

  • Александр Онищенко

На еще одной записи Порошенко якобы обеспокоен общением Онищенко с ФБР, подчеркивая Байдену, что хочет знать, о чем идет речь.

  • СМИ

Также в беседах Байдена и Порошенко назван целый пул подконтрольных СМИ, которые освещают события с позиций, выгодных США. Среди них “Украинская правда”, а также целая россыпь проектов журналистских расследований.

Полная версия пресс-релиза "пленок Деркача-2"

И звуковое сопровождение:

Отметим, что в команде Порошенко никак не комментировали новую порцию сливов, а в штабе Байдена еще в прошлый раз назвали их компиляцией.

Также остается открытым вопрос - откуда произошла утечка и как пленки оказались у усатого депутата Деркача, который, при всем к нему уважению (нет), не является здесь самостоятельной фигурой.

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