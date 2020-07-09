Можно ли Порошенко поздравлять Путина?

Двуличие Порошенко загнало в тупик патриотов

Блогер Вадим Фульмахт рефлексирует по поводу новой порции слива компромата на Порошенко и объясняет, где на самом деле притаилась "зрада".

Проблема не в том, поздравлял Порошенко Путина с днем России в июне 2014 или нет.

И не в том, поздравлял ли он Путина с "международным днем солидарности трудящихся", судя по "пленкам Деркача", в мае 2015 или нет. См.также "жму руку - обнимаю".

Я не вижу состава преступления в любом случае.

Проблема в том, что Порошенко вместе со своими политтехнологами сумели убедить значительную часть патриотического населения в том, что борьба с Путиным сводится к якобы испепеляющим взглядам на встречах Нормандской четверки, военным парадам или бесконечным "остаточным прощаваям" на митингах.

Эта имитация на уровне детсада, но многих впечатляет до сих пор.

Как и перерезание ленточек вместо реформ.

Могу ли я представить Зеленского в этой роли? Легко. Только я не считаю, что это комплимент. Наоборот.

Что случилось?

В четверг, 9 июля, нардеп Андрей Деркач опубликовал новую порцию компромата неизвестного происхождения. Наибольший резонанс вызвали записи весны 2015, а именно - якобы беседа Путина и Порошенко. В ходе товарищеской беседы лидеры двух стран делятся житейской мудростью и своими наблюдениями и жизни в Украине и России, попутно цинично решая судьбы людей. Из разговора становится понятно, что "Порошенко" сознательно сливал Украину в Минске, а также с радостью был готов идти на территориальные уступки оккупантам, не считаясь с жертвами.

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