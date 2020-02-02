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Медики зафиксировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая

10:00
Филиппинца заразила прилетевшая из Китая подруга - фото 1
Филиппинца заразила прилетевшая из Китая подруга

В субботу, 1 февраля, от китайского коронавируса 2019-nCoV впервые за пределами эпицентра заражения скончался пациент. Произошло это на Филиппинах.

Об этом заявили на странице филиппинского отделения Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

В ВОЗ выступили со срочным обращением по поводу китайского коронавируса

Как утверждают врачи, смерть 44-летнего пациента стала первой за пределами Китая.

Умер мужчина в больнице Манилы, а попал он в изолятор после общения со своей 38-летней подругой, которая первая принесла коронавирус на Филиппины.

"44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусом 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года", - говорится в сообщении Организации.

Напомним, в Китае жертвами нового коронавируса стали 304 человека. Кроме того за минувшие сутки были выявлены 2590 новых случаев заражения. Таким образом общее число официально подтвержденных заболевших по последним данным составляет 14 тысяч 380 человек.

 

 

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