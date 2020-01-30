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В ВОЗ выступили со срочным обращением по поводу китайского коронавируса

22:20
В ВОЗ не признают ситуацию в Китае чрезвычайной - фото 1
В ВОЗ не признают ситуацию в Китае чрезвычайной

Вечером в четверг, 30 января, руководство Всемирной организации здравоохранения решили обратиться ко всем странам мира из-за угрозы распространения ранее неизвестного и чрезвычайно опасного заболевания, которое впервые зафиксировали в китайском Ухани.

Как и прежде, чиновники из ВОЗ отказываются объявлять режим чрезвычайной ситуации, но выразили обеспокоенность неподготовленностью многих стран мира к борьбе с коронавирусом.

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Так, представители организации призвали власти всех государств "обеспечить оперативную и открытую передачу информации о вспышке вируса", а те страны, где заражение не было зафиксировано, - выделить средства для обнаружения и предотвращения распространения болезни.

Кроме того, директорат ВОЗ отметил, что частные и государственные научно-исследовательские учреждения должны в срочном порядке ускорить совместную разработку вакцин против вируса, диагностику и терапию.

В общем, меры, которые описывают в организации, близки к действиям, предусматривающим режм чрезвычайной ситуации, только вот называть происходящее своими именами чиновники не хотят.

Напомним, в данный момент по официальным данным количество больных "уханьским" вирусом увеличилось на более чем 1500 человек, жертвами коронавируса стали более 130 людей.

 

 

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