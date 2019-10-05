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Вятровичу нашли замену. Кто это?

10:30
Вятровичу нашли замену. Кто это? - фото 1
Вятровичу нашли замену. Кто это?

Экс-главе Института национальной памяти Владимиру Вятровичу, похоже, нашли замену.

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Об этом сообщил нардеп Макс Бужанский в Facebook.

"Товарищи, ходят слухи, что на должность главы Института Национальной Памяти, рассматривают Вахтанга Кипиани. Если это правда, верните, пожалуйста, Вятровича.Он не настолько тупой как Кипиани и намного менее унылый. Да, возможно крал больше, но этому быстро научится любой", - написал "слуга народа".

Вятровичу нашли замену. Кто это? - фото 189074

Правдива ли это информация – сложно сказать. На данный момент Кабмин продолжает поиски нового главы Института нацпамяти. Согласно условиям конкурса, кандидат на должность должен иметь как минимум 3-летний опыт работы в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украины, знать один из языков Совета Европы (английский или французский) и законодательство, связанное с деятельностью учреждения.

Отметим, что критика ностальгирующего по "совку" нардепа-блогера Бужанского, который до сих пор трудится в жанре советского агитпропа, - на самом деле, признание, что соискатель - вполне достойный.

Для справки

Вахтанг Кипиани (род. 1971 г.) – украинский журналист, главред сайта «Историческая правда». Родился в Тбилиси. В 1989-1994 гг. отучился на истфаке Николаевского пединститута, после чего подался в журналистику. Отслужив в ВСУ ( 1996-1997 гг.), продолжил работу на журналистском поприще (ТСН, Интер и др.).

Вятровичу нашли замену. Кто это? - фото 189073

В 2014 г. балотировался в депутаты Киевсовета, но потерпел поражение.

Вахтанг Кипиани также автор книги о деле Васыля Стуса, которого обрек на фактическую смерть его же адвокат - ныне здравствующий - нардеп Виктор Медведчук. Книга Кипиани довела Медведчука до истерики и он даже возбудился против историка с помощью суда.

Напомним, Россия возбудила дело против Вятровича. В чем он "виноват"?

Россия возбудила дело против Вятровича
https://beztabu.net/novosti_t4952
Россия возбудила дело против Вятровича
https://beztabu.net/novosti_t4952
Россия возбудила дело против Вятровича
https://beztabu.net/novosti_t4952
Россия возбудила дело против Вятровича
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Владимир Вятрович История Институт нацпамяти Макс Бужанский Новости Украина
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