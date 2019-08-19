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Александр Галаджий

Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года

14:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Список главных сериалов 2019 года

Сериальный 2019 год будет полон сюрпризов и приятных моментов. Выходят в эфир новые сезоны самых популярных и ожидаемых сериалов. Что нас ожидает в 2019 году, и когда готовиться к просмотру - читайте в материале Без Табу.

В 2019 году завершается целая эпоха в мире сериалов - выходит финальный 8 сезон "Игры престолов", который наконец решит судьбу целого мира. Кроме того, завершается длительная история полюбившихся нам персонажей "Готэма" - Брюс Уэйн наконец будет готов стать настоящим Темным рыцарем. Продолжаются расследования в легендарных шоу "Настоящий детектив" и "Лютер", а в "Мире Дикого Запада" андроиды с чувствами готовятся захватывать мир. Ожидаются и новинки - например, легендарный "Ведьмак" от Netflix. Подробней читайте в материале.

Кремниевая долина: Дата выхода 6 сезона

Начинаем не по порядку...

Игра престолов 8 сезон / Game of Thrones season 8

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Игра престолов 8 сезон: дата выхода

Дата выхода: апрель 2019

Телеканал: НВО

"Игра престолов" наконец получает финал, который мы заслужили. В течении 7 сезонов создатели и Джордж Мартин планомерно убивали всех вельмож и простых людей в Вестеросе, так что к финалу только горстке придется противостоять Белым Ходокам и друг другу в борьбе за власть. Главные интриги сериала - кто же станет правителем континента, и победят ли армию зомби, решатся в последней серии 8 сезона.

Напомним, в строю остались Кит Харингтон, играющий Джона Сноу, Эмилия Кларк - Дейенерис Таргариен, Лина Хиди - Серсея Ланнистер, Питер Динклейдж - Тирион Ланнистер, Николай Костер-Вальдау - Джейме Ланнистер, Мейси Уильямс - Арья Старк, Софи Тернер - Санса Старк и Айзек Хэмпстед-Райт - Бран Старк.

Игра престолов 8 сезон смотеть онлайн тизер:

Ведьмак / Witcher

Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года - фото 165570

Ведьмак: дата выхода сериала

Дата выхода: весна 2019

Телеканал: Netflix

Сериал по вселенной "Ведьмака" ждали уже очень долго - фанаты и книг, и игры. Наконец Netflix взялись снимать его, пообещав, что будут максимально следовать сюжету книг. Первый сезон сериала выйдет уже в 2019 году, и снимается по первым двум книгам - "Последнее желание" и "Меч предназначения".

Геральта сыграет Генри Кавилл, Фрейя Алан после продолжительного скандала была выбрана на роль Цири а Аня Чалотра на роль Йенифер.

Проект будет вполне толерантым - в духе Netflix. Создатели набрали на роли актеров, которые не соответствуют образам рыжих и русых северян, какими они были в книгах Анджея Сапковского. Это вызвало негативный отзыв зрителей, но заменили лишь актрис для персонажей Йеннифер и Цири.

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Тем не менее, Netflix демонстрирует неплохую стратегию - они по кусочкам сливают важную информацию о сериале, и подстравиваются под реакцию потенциальных зрителей.

Полный список актеров "Ведьмака" и их биографии можно изучить на сайте Без Табу.

Ведьмак смотреть онлайн первый тизер:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Молодой Папа 2 сезон / The Young Pope season 2

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Молодой Папа 2 сезон: дата выхода

Дата: ноябрь 2019

Телеканал: НВО

Пауло Соррентино рассекретил, что съемки 2 сезона "Молодого Папы" начались в ноябре 2018. Он наконец подтвердил участие во втором сезоне Джуда Лоу и Джона Малковича, а также то, что 2 сезон будет называться "Новый Папа".

Подробности сюжета держатся в секрете, однако, скорее всего, продолжение можно будет считать скорее отдельным сериалом, который сохранит многие черты оригинала.

В первом сезоне "Молодого папы" снялись Джуд Лоу, Дайян Китон, Сильвио Орландо, Хавьер Камаро, Джеймс Кромвелл. В сети уже появились снимки Джона Малковича из второго сезона сериала.

Лютер 5 сезон / Luther season 5

Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года - фото 165505

Лютер 5 сезон: дата выхода

Дата: 1 января

Канал: ВВС

Сериал "Лютер" снова на экранах - теперь в 5 сезоне. Кстати, Идрис Эльба пообещал, что история его персонажа только начинается, и что 5 сезон будет далеко не последним.

Его герой снова столкнулся с ненормальным маньяком в маске, который крадет своих жертв, а потом еще измывается над ними, перед тем как убить. Как его будут ловить, нам расскажут в 4 новых сериях сериала.

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Съемки сериала проходили зимой-весной 2018 года. Актер и сценарист Нил Кросс признались, что у "Джона Лютера осталось еще множество незавершенных дел". Новый сезон станет "катализатором для перемен" в жизни главного героя.

Лютер 5 сезон смотреть онлайн трейлер:

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Макмафия 2 сезон / McMafia season 2

Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года - фото 165506

Макмафия 2 сезон: дата выхода

Телеканал: AMC, ВВС

Дата выхода: 1 января

Сериал "Макмафия" продюсируют BBC, AMC и Cuba Pictures. Создатели сериала Хоссейн Амини и Джеймс Уоткинс отметили, что очень рады возможности снять продолжение о криминальных интригах русских в Великобритании.

Сериал вдохновлен ​​одной из самых продаваемых книг писателя Миши Гленни (с тем же названием) и неизменным внутреннеполитическим состоянием в России. Проект создан Хоссейном Амини ("Драйв") и Джеймсом Уоткинсом ("Женщина в черном").

Сериал был на волне хайпа в начале 2018 года из-за отравления Скрипалей агентами ФСБ Петровым и Бошировым. А теперь выходит продолжение истории про махинации российских бандитов в Великобритании, люди с нетерпением ждут, что же наворотят русские в сериальной вселенной.

Кроме Джеймса Нортона, во втором сезоне стоит ожидать появления также и Фэй Марсай, Джульет Райланс, Алексея Серебрякова и Марии Шукшиной.

Готэм 5 сезон / Gotham season 5

Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года - фото 165509

Готэм 5 сезон: дата выхода

Дата: 3 января

Канал: Fox

Сериал "Готэм" от Бруно Хеллера подходит к логическому завершению сюжета и трансформации героев и злодеев в те образы, которые мы знаем по кино и комиксам DC.

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Создатели спешили, чтобы успеть превратить всех героев в традиционных комиксных персонажей, но судя по трейлеру и постерам, им это удалось. Брюс Уэйн после того как получил первый протокостюм Бэтмена довольно сильно изменился, Гордон скоро морально будет готов стать комиссаром из комиксов, а злодеи превратились в астоящих врагов Бэтмена - Гранди, Загадочника, босса мафии Пингвина, Рас Аль Гула, Джокера и других.

В финальном сезоне появляется Бейн - по легенде, он сын бывшего когда-то положительным персонажа. В 5 сезоне будет всего 13 эпизодов, завершающих историю трансформации наследника финансовой империи Брюса Уэйна в грозу преступного мира Готэма - Бэтмена. Ну, а в трейлере нам намекнули, что мы сможем увидеть пасхалку - не просто так Джеймс Гордон в типичном прикиде из комиксов стоит на крыше дома, а за спиной у него включенный прожектор.

Готэм 5 сезон смотреть онлайн трейлер:

Настоящий детектив 3 сезон

Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года - фото 165521

Настоящий детектив 3 сезон: дата выхода

Дата: 14 января

Телеканал: НВО

Сериал-антология "Настоящий детектив" снова выходит на экраны. Теперь новое убийство, новое расследование, и новые загадки. Известно, что действие продолжения "Настоящего детектива" будет происходить в южной части штата Миссури (США).

Махершала Али сыграл Уэйна Хэйса — детектива из штата Арканзас (США). Также появятся Кармен Эджого ("Фантастические твари и где они обитают"), Стивен Дорфф ("Блэйд") и Скут МакНэйри ("Бэтмен против Супермена: На заре справедливости").

Мы видим, что сериал будет идти в ретроспективе - у старого детектива берут интервью по поводу его старого таинственного дела.

Настоящий детектив 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

Хранители 2019 / Watchmen 2019

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Хранители 2019: дата выхода сериала

Дата выхода: 2019

Телеканал: НВО

Это не первая попытка экранизации очень тяжелого комикса из вселенной DC. Ранее это пытался сделать Зак Снайдер, выпустив для разогрева фильм в 2019 году, но дело не выгорело.

Шоураннером нового сериала выступает Деймон Линделоф — исполнительный продюсер "Остаться в живых".

В проекте примут участие Реджина Кинг, знакомая поклонникам сериала "Оставленные", голливудский ветеран Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, снимавшийся в "Фантастической четверке" 2015 года, 82-летний Луис Госсет мл., Аделаида Клеменс, знакомая зрителям по фильму "Великий Гэтсби" и Эндрю Ховард из "Мотеля Бейтсов".

По сюжету комиксов - супергерои, это большей частью люди с прихологическими травмами. Реальными суперспособностями владеет только Доктор Манхэттен, который сам уничтожил все ядерное оружие и превратил Въетнам в еще один штат США.

Война миров 2019 / The War of the Worlds

Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года - фото 171167

Война миров 2019: дата выхода

Телеканал: ВВС

Дата выхода: 2019

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Британский телеканал готовит новую экранизацию по мотивам романа Герберта Уэллса "Война миров". В этот раз будет не фильм, а целый мини сериал из 3 серий, которые выйдет на ресурсах ВВС.

В сериале сыграют Рэйф Сполл, Элеонор Томлингсон, Джонатан Арис и Филипп Гескойн.

Мир Дикого Запада 3 сезон / Westworld season 3

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Мир Дикого Запада 3 сезон: дата выхода

Дата: ориентировочно 2019 год

Канал: НВО

Создатели активно занимаются разаботкой продожения сериала "Мира Дикого Запада". Изначально 3 сезон планировался на 2019 год, но Джонатан Нолан сообщил, что съемки перенесены на начало 2019 года из-за очен длинных переговоров с НВО. Так что существует вероятность, что 3 сезон выйдет только в 2020 году.

В сериале точно прошли перемены в актерском составе - Эд Харрис, Джеймс Марсден и Энтони Хопкинс покидают шоу, и уже могут не вернуться. Аарон Пол присоединился к касту, но пока неизвестно точно, какую роль он сыграет. Тесса Томпсон и Эван Рейчел Вуд выходят на первый план. Ну, а самое действие уже будет разворачиваться, не в увеселительном парке, а реальном мире. Во всяком случае, его жители так считают.

Агенты ЩИТа 6 сезон / Agents of SHIELD Season 6

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Агенты ЩИТа 6 сезон: дата выхода

Дата: июль 2019

Телеканал АВС

Сериал, который связывает все проекты Marvel "Агенты ЩИТа" наконец получает свой 6 сезон. Он выходит после премьеры фильма "Мстители 4: Конец игры". Пока что не разглашается что именно будет происходить в сюжете, но вполне вероятно, что 6 сезон станет завершальным аккородом целой эпохи киновселенной, и поможет связать старую вселенную с новыми фильмами.

Ходят также слухи о том, как именно 6 сеон "Агентов" будет связан с "Нелюдями", которых закрыли сразу после 1 сезона из-за катастрофически низких рейтингов.

Рассказ служанки 3 сезон / The Handmaid's Tale season 3

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Рассказ служанки 3 сезон: дата выхода

Дата: 25 апреля

Канал: Hulu

Сериал "Рассказ служанки" снимался по мотивам романа Маргарет Этвуд. Второй сезон был снят на основе фантазии шоураннеров, и в его основе не было романа, тем не менее, он вполне зашел зрителю. Теперь же Этвуд создает продолжение своего романа, которые и ложатся в новые сезоны.

Шоураннеры наконец определились с судьбой сериала, и с воодушевлением обещают, что материалов хватит на 10 сезонов.

В сериале снимаются Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Ивонна Страховски, Алексис Бледел, О.Т. Фагбенли, Макс Мингелла, Аманда Бругел, Эвер Каррадайн, Эди Инксеттер и др.

Также в 2019 году ожидают выхода две экранизации романов легендарного Нилла Геймана - "Американские Боги" 2 сезон и "Благие знамения". Летом ожидается 3 сезон "Очень странных дел", а на Новогодние праздники выходит "Лемони Сникет: 33 несчастья".

В апреле ожидается выход 2 сезона серила "Леденящие душу приключения Сабрины", а также 5 сезон "Бойтесь ходячих мертвецов". Финальный 7 сезон сериала "Элементарно" выходит осенью 2019 года, также, как и 10 сезон "Ходячих мервецов", шестой финальный сезон "Кремниевой долины", новый сезон "Короны", а также ожидается новый сериал от Тайки Вайтити - Реальные упыри - 27 марта.

Александр Галаджий для Без Табу

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