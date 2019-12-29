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Что посмотреть на Рождество и Новый Год: Спецвыпуски популярных сериалов

17:00
Список сериалов на Новый Год и Рождество - фото 1
Список сериалов на Новый Год и Рождество

Перед Новым Годом и Рождеством хочется поднять себе настроение праздничным фильмом или сериалом. Новогодние спецвыпуски сериалов - то, что надо, если вы хотите побольше праздника с любимыми героями. Какие сериалы лучше посмотреть к Рождеству и Новому Году - читайте на Без Табу.

Во многих сериалах принято снимать новогодние или рождественские спецвыпуски. Но не у всех шоураннеров это получается сделать достойно и на уровне. Разбираемся и ищем самые крутые спецвыпуски популярных сериалов, которые можно смотреть и пересматривать на новогодние праздники.

ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу

Друзья

Что посмотреть на Рождество и Новый Год: Спецвыпуски популярных сериалов - фото 163359
Праздновать лучше всего с Друзьями

Мало кто не смотрел самый популярный ситком века "Друзья". Он особо нравится фанатам тем, что за 10 сезонов не скатился в унылое ничто, и радовал поклонников каждой выпущенной серией. Фишка "Друзей" в том, что на новогодние и рождественские серии герои всегда переживают перемены в жизни - находят или теряют пару, меняют работу, дом и тд. Из 10 сезонов, в 9 есть новогодние серии, и они по праву могут считаться самыми прекрасными - в особенности в 6 и 7 сезонах.

  • 1 сезон - 10 серия "Эпизод с обезьяной"
  • 2 сезон - 9 серия "Эпизод с отцом Фиби"
  • 3 сезон - 10 серия "Эпизод, где Рэйчел увольняется"
  • 4 сезон - 10 серия "Эпизод с девушкой из Пукипси"
  • 5 сезон - 10 серия "Эпизод с сестренкой Дэни"
  • 6 сезон - 10 серия "Эпизод c "халтуркой""
  • 7 сезон - 10 серия "Эпизод с Рождественским Броненосцем"
  • 8 сезон - 11 серия "Эпизод с серьезным шагом для Росса"
  • 9 сезон - 10 серия "Эпизод с Рождеством в Талсе"
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  • Друзья смотреть онлайн Эпизод с Рождественским Броненосцем отрывок:
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Доктор Кто

Что посмотреть на Рождество и Новый Год: Спецвыпуски популярных сериалов - фото 163389

Самые необычные способы отметить Рождество

Сериал "Доктор Кто" до 10 сезона отличается не только отменным британским юмором, но и традиционными рождественскими спецвыпусками, которые действительно заставляют верить в сказку. Отличительная черта сериала – постоянное обновление состава, а значит, - новая история и новые приключения. Шоураннеры предпочли каждый спецвыпуск делать тематическим, посвященным каким-то героям современной культуры, и переполненным отсылками и пасхалками.

  • 25 декабря 2005 - Праздничное вторжение - Дэвид Теннант и Билли Пайпер
  • 25 декабря 2006 - Сбежавшая невеста - Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт
  • 25 декабря 2007 - Путешествие проклятх - Дэвид Теннант и Кайли Миноуг
  • 25 декабря 2008 - Следующий Доктор - Дэвид Теннант и Дэвид Моррисси
  • 25 декабря 2009 - Конец времени - Дэвид Теннант, Билли Пайпер, Кэтрин Тейт, Фрима Агьеман, Ноэль Кларк, Джон Барроумен, Мэтт Смит, Тимоти Далтон.
  • 25 декабря 2010 - Рождественская песнь - Мэтт Смит, Карен Гиллан, Артур Дарвилл
  • 25 декабря 2011 - Доктор, вдова и платяной шкаф - Мэтт Смит, Карен Гиллан, Артур Дарвилл
  • 25 декабря 2012 - Снеговики - Мэтт Смит и Дженна Коулман
  • 25 декабря 2013 - Время Доктора - Мэтт Смит, Дженна Коулман, Карен Гиллан и Питер Капальди
  • 25 декабря 2014 - Последнее Рождество - Дженна Коулман и Питер Капальди
  • 25 декабря 2015 - Мужья Ривер Сонг - Питер Капальди и Алекс Кингстон
  • 25 декабря 2016 - Возвращение Доктора Мистерио - Питер Капальди
  • 25 декабря 2017 - Дважды во времени - Дэвид Брэдли, Питер Капальди, Джоди Уттакер, Перл Маки.
  • 1 января 2019 - Решение - специальный новогодний выпуск

 

В 2019 рождественского выпуска Доктора Кто не будет, зато 1 января 2020 стартует 12 сезон сериала.

Доктор Кто Время Доктора смотреть онлайн отрывок:

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Теория Большого Взрыва

Что посмотреть на Рождество и Новый Год: Спецвыпуски популярных сериалов - фото 163400

Как отдыхают ученые

Сериал про ученых-гиков не столь сосредоточен на спецвыпусках, но некоторые реально доставляют удовольствие и оставляют праздничное настроение. Это, если не упоминать, что большая часть серий и вовсе давно растянута на мэмчики и цитаты. Обычно в сериях про какие-то праздники шоураннеры показывали новые чудачества героев - Шелдон не любит Рождество, потому что не умеет выбирать подарки для друзей и поздравлять. Так что, каждый праздник превращается в невероятное приключение. Отличный выбор, чтобы посмеяться самому, или всей компанией.

  • 2 сезон 11 серия - Гипотеза подарочного набора для ванной
  • 3 сезон 11 серия - Материнская конгруэнтность
  • 4 сезон 11 серия - Рекомбинация Лиги Справедливости
  • 6 сезон 11 серия - Симуляция Санты
  • 7 сезон 11 серия - Извлечение Купера
  • 8 сезон 11 серия - проникновение в стерильную комнату

Теория Большого взрыва 12 сезон смотреть онлайн промо:

Хор

Что посмотреть на Рождество и Новый Год: Спецвыпуски популярных сериалов - фото 163401

Рождественский мюзикл - лучшее решение

В сериале Хор особенная атмосфера, потому что это мюзикл. Поэтому Рождественские эпизоды тут отсняты с особым шармом. Не очень удачные студенты объединяются с учителем испанского, чтобы создать новый кружок - хор, и хоть как-то стимулировать их самовыражение. Стоит смотреть большей частью благодаря музыки и исполнения песен в оригинале.

  • 2 сезон 10 серия - Очень музыкальное Рождество
  • 3 сезон 9 серия - Невероятно счастливое Рождество
  • 4 сезон 10 серия - Реальный Хор
  • 5 сезон 8 серия - Ранее не вышедшее Рождество

Сериал Хор 2 сезон 10 серия смотреть онлайн промо:

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Шерлок

Что посмотреть на Рождество и Новый Год: Спецвыпуски популярных сериалов - фото 163403

Как Холмс в течении 4 лет портил Новый Год и Рождество Ватсону

Сериал "Шерлок" снимал Стивен Моффат - виртуоз, и режиссер Доктора Кто, так что кроме безумия и действительно крутых расследований, в сериале чудом оказалось несколько рождественских серий. Их модно смотреть независимо от сериала, потому что: это, фактически отдельные фильмы про Шерлока, они абсолютно разные по настроению, но всегда заканчиваются хэппи-эндом. И действительно создают рождественское настроение.

  • 2 сезон 1 серия - Скандал в Богемии
  • 3 сезон 3 серия - Его прощальный обет
  • 4 сезон 0 серия спецвыпуск - Безобразная невеста

Шерлок смотреть онлайн промо 4 сезона:

Как я встретил вашу маму

Что посмотреть на Рождество и Новый Год: Спецвыпуски популярных сериалов - фото 163411

Как вам идея для украишения квартиры?

Сериал входит в ТОПы лучших во всех категориях. Для тех, кто не смотрел - Тед Мосби (Джош Рэднор) рассказывает из 2030 года об особенностях жизни в 1990-2000-х. Он пытается рассказать детям об их маме, а его жене, но все время отвлекается на объяснение других мелочей. Рождественские серии 1,2 и 4 сезонов вышли более удачными, и не только создают праздник, но и заставляют задуматься о наших жизненных ценностях.

  • 1 сезон - 11 серия - Лимузин
  • 2 сезон - 11 серия - Как Лили украла Рождество
  • 4 сезон - 11 серия - Маленькая Миннесота

Как я встретил вашу маму смотреть онлайн промо финального сезона:

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Аббатство Даунтон

Что посмотреть на Рождество и Новый Год: Спецвыпуски популярных сериалов - фото 163421

Удивительно, но в этот раз убийца не дворецкий

В сериале Аббатство Даунтон финалочку припасли как раз на Рождество 9 серия 6 сезона завершила эпичное полотно. Все сюжетные линии действительно завершаются тут, но эпизод действительно наполнен волшебством - любовь, дружба и справедливость побеждают все проблемы, ну а в конце обещаем рождение ребенка и свадьбу - все в духе новогодней суеты.

  • 5 сезон 9 серия - Отдых в верещатнике
  • 6 сезон 9 серия - Завершение

Аббатство Даунтон 6 сезон финал смотреть онлайн промо:

Александр Галаджий, Без Табу

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