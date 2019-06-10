Агенты ЩИТ 6 сезон: Дата выхода и сюжет

Агенты Щ.И.Т. 6 сезон: АВС продлили культовой сериал Marvel

6 сезон Агенты ЩИТА уже в эфире. Телеканал АВС подтвердил, что фанаты Marvel снова увидят любимых супергероев, и рассказал, о чем будет новый сезон.

Шестой сезон популярного сериала "Агенты Щ.И.Т." от телеканала АВС вышел 10 мая 2019, он будет состояться из 13 серий - финал сезона запланирован на 2 августа 2019.

Действие сериала происходит после событий полнометражного фильма "Мстители". Специальный агент Фил Колсон, представленный еще в фильме "Железный человек", набирает лучших из лучших в секретную организацию под названием Щ. И. Т., чтобы противостоять экстраординарным угрозам.

"Агенты Щ.И.Т. - 6 сезон 2019 - смотрите трейлер онлайн:

Ключевые роли сыграли Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Генри Симмонс, Бретт Далтон, Ник Блад, Эдрианн Палики, Люк Митчелл и другие актеры.

Сюжет будет разворачиваться после событий Войны Бесконечности - то есть после исчезовения Фьюри и Хилл.

Самая изюминка - это возвращение Фила Колсона, и эпичное объяснение происходящего.

В начале 2018 года "Агенты Щ.И.Т."был выдвинут на соискание премии VES Awards которая вручается за лучшее визуальное оформление. Ранее он претендовал на награду Kids` Choice Awards в номинации "любимая семейная телевизионная программа".

Напомним, что в середине мая 2018 года телеканал АВС официально подтвердил закрытие другого своего шоу, основанного на комиксах - "Сверхлюди" из-за его низких рейтингов. У Marvel TV есть также несколько совместных проектов с потоковым сервисом Netflix, среди которых сериалы "Сорвиголова", "Джессика Джонс", "Каратель", "Защитники" и другие.