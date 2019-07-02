Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала

Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей

Netflix снимает сериал "Ведьмак" по мотивам романов Анджея Сапковского, о жизни убийцы монстров Геральта, его возлюбленной и друзей. Уже названы все имена актеров сериала. Что известно об актерах сериала Ведьмак - читай на Без Табу.

Наконец-то Netflix опубликовал полный список героев сериала "Ведьмак", съемки которого активно стартовали осенью 2018. Создатели сериала "Ведьмак" решили порадавать фанатов, и выложили список имен актеров, которые сыграют гравные роли в сериале.

Ранее Генри Кавилл заявил, что хочет стать Геральтом, так как любит игру про ведьмака, а позже торжественно провозгласил себя Ведьмаком. Кстати впечатление Геральта-Кавилла испортил первый ролик в гриме - фанаты прозвали его "слезливым ведьмаком".

Генри Кавилл - новый Ведьмак

Второй персонаж, имя которого назвали - Цири, которую будет играть Фрейя Аллан. Правда, сначала сценарист и шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрик намеревалась взять на ее роль чернокожую девушку, чем вызвала настоящий бунт фанатов Ведьмака. В конечном итоге, она отыгралась, набрав на остальные роли актеров, которые не соответствуют канону по внешности, зато вполне политкорректны.

Также назвали имя возлюбленной Геральта - Йеннифер. Ее сыграет Аня Чалотра.

Аня Чалотра - новая Йеннифер

Уже есть команда, которая из "Супермена" и начинающих актеров должна создать проект, который должен понравиться фанатам Ведьмака. Режиссерское кресло занял Томек Багиньски. Обязанности исполнительных продюсеров возьмут на себя Шон Дэниел (франшиза "Мумия") и Джэйсон Браун ("Экспансия"), а также Ярек Савко из студии Platige Image, создавшей кинофрагменты для игр о Ведьмаке.

Генри Кавилл - Геральт

Ведьмак список актеров: Генри Кавилл

Генри Кавилл - британский актер, который родился в 1983 году на Нормандских островах. Он был четвертым ребенком в семье, и его детство было довольно непростым - отец-моряк нечасто бывал дома, ситуация была неспокойной, а старшие братья - вечный стресс. Он закончил школу Святого Михаила в местном приходе Сент-Сейвьер. А в старшей школе Генри начал заедание стресса, и быстро поправился, так, что его даже начали дразнить. Одако, именно в школе он увлекся актерством - занимался в театральном кружке и стал звездой школьных спектаклей.

Этот путь привел его в кино: первая роль в фильме "Граф Монте-Кристо", потом "Красня Шапочка" в 2003 году. После этого он получил несколько эпизодических ролей - "Восставший из Ада 8" и "Тристан и Изольда". Далее его ждала целая череда неудач - он уступил Роберту Паттинсону роль Седрика Диггори в "Кубке огня", потом не стал Эдвардом Калленом в "Сумерках", потому что был слишком старым. А в "Казино Рояль" его не взяли, потому что он был слишком молодым.

Успех все же пришел к нему - в 2007 году он пробился в основной состав "Тюдоров", получив работы н 4 года. За это время он снялся в "Будь что будет" Вуди Аллена" и "Война богов: Бессмертные".

После этого Кавилл получает роль Супермена во вселенной DC, снимается в "Агенты АНКЛ", и "Песочный замок". Также Кавилл пбыл усатым двуличным злодеем в последней части "Миссии Невыполнима". Супермен - пока главная роль в карьере актера, однако "Ведьмак" может все изменить.

Личная жизнь актера полна приключений. Он длительное время встречался с Эллен Уиттакер, с которой даже был помолвлен, потом несколько недель с Кейли Куоко, а потом - что называется, пошел во все тяжкие.

Аня Чалотра - Йеннифер

Ведьмак список актеров: Аня Чалотра

Аня Чалотра - британская актриса, которая преимущественно играла в театре. Ее роль в кино ограничивается пока что сериалами "Убийство по алфавиту" и "Жажда убийства".

Ей 22 года, она родилась в Вулверхэмптоне в Британии в 1996 году. Закончила Гилдхольскую школу драмы, а ее актерское мастерство впервые проявилось, когда в 2007 году она поступила в школу им. Святого Доминика, где начала играть в школьных постановках. А далее - прямая дорога на ТВ.

Фрейя Аллан - Цирилла

Ведьмак список актеров: Фрейя Аллан

Фрейя Аллан имеет чуть побольше отпыта, чем Аня Чалотра - она снялась во втором и третьем сезонах сериала AMC "В пустыне смерти", а в конце 2018 года выйдет британский мини-сериал "Война миров", основанный на одноименной книге Герберта Уэллса.

Имон Фэррен — Кагыр

Ведьмак список актеров: Имон Фэррен

Имон Фэррен - австралийский актер, который больше всего известен по сериалу "На цепи". Ему 33 года, он окончил Австралийский национальный институт драматических искусств. Также Фэррен появился в "ТвинПикс" в 2017 году. Волею случая, парень из Австралии будет играть 16-летнего смуглого брюнета Кагыра. Как это у него получится у актера, который вдвое старше своего персонажа - узнаем в 2019 году.

Джои Бэти — Лютик

Ведьмак список актеров: Джон Бэти

Джои Бэти - Британский актер родом из Ньюкасла, изучал современные и средневековые языки в Кембриджском университете. Уже успел сыграть в сериалах "Падение ордена", "Страйк", "В темноту", и фильмах "Клуб бунтарей", "Счастливчик" и "По ту сторону убийства".

Анна Шаффер - Трис Меригольд

Ведьмак список актеров: Анна Шаффер

Анна Шаффер - 26-летняя британская актриса родом из Лондона, известная ролями в фильмах "Гарри Поттер" и "Класс". "Гарри Поттер" и роль Ромильды Вэйн стали для нее важной отправной точкой в актерской карьере. Она сыграла после этого в сериале "Холлиокс", который длился 4 года, потом в фильме "Класс", и наконец, была приглашена в сериал "Ведьмак".

Ларс Миккельсен — Стрегобор

Ведьмак список актеров: Ларс Миккельсен

Ларс Миккельсен - старший брат Мадса Миккельсона, известного ролями Ганнибала, Галена Эрсо в "Звездных войнах", Кецилия в "Докторе Стрендже" и Ля Шифра в перезапуске "Казино рояль".

Ларс не такой амбициозный, как младший брат, и типаж его героев немного другой. Он известен ролями президента Петрова в "Карточном домике", Чарльза Магнуссена в "Шерлоке" и Tрульса Хартманна в "Убийстве".

Ларс служил на флоте, потом пытался изучать биологию в университете Копенгагена, но ему пришлось оставить учебу, чтобы зарабатывать на жизнь - он начинал как уличный актер и жонглер.

В 27 лет все же поступил в драматическую школу, которую окончил в 1995 году. После этого и началась карьера профессионального актера. Его жена - Анетт Стовелбек, сыновья - Лоу и Тор.

Ройс Пирресон— Истредд

Ведьмак список актеров: Ройс Пирресон

Британский актер, заканчивал Плимутский колледж искусств и Королевский Валлийский колледж музыки и драмы. Карьеу актера начал в Королевском театре Йорка в 2013 году, в 2017 стал работать в театре The Crucibke в Восточном Йоркшире.

Рой Пирресон сыграл в сериалах "Чисто английское убийство", "Отбросы", и в фильме "Тор-2", где получил одну из второстепенных ролей.

МиАнна Беринг - Тиссая Да Врие

Ведьмак список актеров: МиАнна Беринг

МиАнна Беринг - британская актриса шведского происхождения, которая получила известность благодаря ужастикам "Спуск" 1-2, "Убийцы вампирш-лесбиянок", Тани в "Сумерках: Рассвет" 1-2, и в сериале "Аббатство Даунтаун".

Родилась она в Великобритании в 1979 году, но детство провела в Омане, где училась и дружила с Стегатом Дорром - нынешним режиссером ужастиков. МиАнна не была особо популярной, пока не появилась в одном из эпизодов "Доктора Кто" - "Невозможная планета" 2 сезона с Дэвидом Теннантом. После этого она попала в "Сумерки", а после этого в "Аббатство Даунтаун", "Мисс Марпл Агаты Кристи" и другие фильмы и сериалы.

Джоди Мэй - Королева Калантэ

Ведьмак список актеров: Джоди Мэй

Джоди Мэй - британская актриса, которая стала самой молодой лауреаткой на Каннском фестивале за роль в фильме "Разделенный мир", во время съемок которого ей было всего 13 лет.

Она снималась в таких фильмах и сериалах: "Последний из могикан", "Еще одна из рода Болейн", "Сестра моя, сестра", "Я, Анна", "Игра престолов".

Милли Брейди - Рэнфри

Ведьмак список актеров: Милли Брейди

Камилла Брейди - британская модель и актриса 1993 года рождения. Особый успех в ее карьере начался после сериала "Мистер Селфидж" в 2014 году. Потом были "Гордость, предубеждение и зомби", сериал "Последнее королевство", и фильм "Меч короля Артура".

До 2013 года несколько лет встречалась с Гарри Стайлзом из One Direction.

Терика Уилсон-Рид - Сабрина Глевиссик

Ведьмак список актеров: Терика Уилсон-Рид

Терика - британская актриса, которая получила популярность благодаря съемкам в фильмах ужасов - "Клуб Самоубийц", "Ловушка для лисы" и "Фред". Ведьмак - четвертый ее проект, и он должна сыграть чародейку, которая чуть не отбила Геральта у Йеннифер.

Мими НДивени - Фрингилья Виго

Ведьмак список актеров: Мини НДивени

Мими НДивени - британская актриса зимбабвийского происхождения, родилась в 1991 году. Известна благодаря роли в сериале "Мистер Селфидж", "Доктор Кто" (10 сезон), а также в фильмах "Золушка" и "Легенды о Тарзане".

Она закончила Королевский колледж музыки и драмы Уэльса в Кардиффе.

Наташа Кульзак - Тауриэль

Ведьмак список актеров: Наташа Кульзак

Наташа Кульзак - рыжеволосая британская модель афро-карибского происхождения. У нее нет опыта в съемках в кино, создатели сериала вяли ее ради необычной внешности и этнического происхождения. Кроме "Ведьмака", она начала параллельно сниматься в фильмах "Незнакомцы" и в спин-оффе "Людей в черном", запланированных на 2019 год.

Том Кэнтон — Филавандрель (Фидаиль)

Ведьмак список актеров: Том Кэнтон

Том Кэнтон - британский и ирландский актер, известный ролями в медицинском сериале "Больница с хорошей кармой", и "Торчки". Закончил Королевскую Академию драматических искусств, работал в Ирландском национальном театре.

Всех этих актеров вы увидите в сериале "Ведьмак", который выйдет в 2019 году.