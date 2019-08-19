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Кремниевая долина: Дата выхода 6 сезона

13:50
Финальный сезон Кремниевой долины стартует 27 октября 2019 - фото 1
Финальный сезон Кремниевой долины стартует 27 октября 2019

Канал HBO порадовал скорой премьерой нового сезона культового юмористического сериала Кремниевая долина" (в наших краях его знают также под именем "Силиконовая долина").

На своем официальном канале на YouTube HBO опубликовали тизер шестого сезона "Кремниевой долины". Он стнет финальным для самого смешного сериала нашего поколения.

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Также названа точная дата премьеры 6 сезона сериала, это 27 октября 2019 года.

Кремниевая долина 2019 - смотрите онлайн трейлер шестого сезона:

Шестой сезон будет состоять всего из 7 эпизодов. Все ключевые актеры остаются, кроме Томаса Миддлдитча к своим ролям вернутся Зак Вудс, Мартин Старр и Кумэйл Нанджиани. Харизматичного же Ти Джея Миллера не будет, он покинул проект еще после 4 сезона.

Пятый сезон "Долины" заканчивается тем, что Ричард Хендрикс и его друзья побеждают в войне с "Хули", занимают их место в Кремниевой долине и въезжают в их огромный офис. Теперь огромная корпорация - это они, вернее - их "Крысолов". А у больших корпораций - большие проблемы.

Короткий тизер показывает нам, что авторы сериала по-прежнему в форме и держат руку на пульсе, не отставая от трендов времени. А потому главный герой "Кремниевой долины" - Ричард Хендрикс - оказывется на сенатских слушаниях по безопасности данных (как и в реальной жизни Марк Цукерберг). Кстати, актер Томас Миддлдитч, который исполняет роль Хендрикса как раз и списан с основателя Facebook, а потому - все логично.

Выход финального сезона сериала - 27 октября 2019.

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