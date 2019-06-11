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Луценко в отставку?: Рада вынесет вердикт

17:00
Луценко в отставку?: Рада вынесет вердикт - фото 1
Луценко в отставку?: Рада вынесет вердикт

Одиозный генпрокурор Юрий Луценко уйдет в отставку.... если это предложение поддержит Рада.

Луценко встретился с Зеленским в офисе "Квартала"

Об этом сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка.

"Внесено представление об увольнении Генерального прокурора Юрия Луценко", — сказал он, подчеркнув, что тот занимает свой пост незаконно, поскольку не имеет соответствующего правового опыта.

Отметим, что Владимир Зеленский потребовал отставки Юрия Луценко сразу же во время инаугурации. Но тот уходить пока не спешит, аргументируя свою полезность сомнительными видео со статистикой раскрываемости преступлений.

Кроме того, генпрокурор неоднократно обещал новому президенту помочь в борьбе с коррупцией, поскольку у Команды Зе "мало опыта" в этом деле.

Напомним, стараниями новой власти в отставку уже ушли начальник УГО Валерий Гелетей, глава генштаба Виктор Муженко, глава Госуправления делами Иван Куцик и пр.

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Юрий Луценко ГПУ Владимир Зеленский Новости Украина
Громадське
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