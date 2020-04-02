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Лерос отказался от допроса СБУ: Названа причина

20:20
Лерос отказался от допроса СБУ: Названа причина - фото 1
Лерос отказался от допроса СБУ: Названа причина

"Слуга народа" Гео Лерос отказался от допроса СБУ, назначенного на 3 апреля.

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Об этом юркомпания "Миллер" сообщила в Facebook.

"Гео Лерос не может явиться в СБУ 03.04.2020, поскольку получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК, а также на этот день ему назначен допрос в ГБР", - говорится в сообщении.

Лерос отказался от допроса СБУ: Названа причина - фото 198146

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ.

Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

1 апреля сотрудники СБУ явились домой к "слуге народа" Гео Леросу. В этот же день Денис Ермак признал аутентичность записей.

2 апреля Офис президента Украины впервые отреагировал на скандал и призвал дожидаться результатов следствия.

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Гео Лерос СБУ Новости Украина
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