Коррупция при вывозе масок: ГБР открыло дело против Нефедова

Нефедову светит до 5 лет

Глава таможенной службы Макс Нефедов стал фигурантом уголовного дела из-за массового вывезения средств защиты за границу по льготным условиям и заниженным ценам. Это привело к тому, что украинцы не могут купить маски для себя. Более того, их нет и для врачей.

Следователи ГБР считают, что без руководителя таможни маски вывезти не могли, хотя доказать это пока не могут.

Само же уголовное дело, как утверждают источники Без Табу, касается служебной халатности. Якобы Нефедов абсолютно ничего не делал для ограничения средств противоэпидемической защиты за границу, но прекрасно знал о том, что маски нельзя вывозить.

Если в работники центрального аппарата госбюро сумеют доказать вину Нефедова, ему "светит" до пяти лет тюрьмы. Поэтому копать правоохранители будут с пристрастием, ведь главтаможенник поломал многие схемы ряду влиятельных лиц, которым рады прислужить ГБРовцы.

Напомним, 15 марта премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна хотела нелегально купить в Украине два миллиона медицинских масок за 1,2 миллиона евро, но все средства перекупили немцы. Нефедов от этой информации отнекивается. Однако он точно так же говорил и о вывозе масок в Испанию. Мол, местные журналисты использовали архивные кадры, когда показывали, как в аэропорту разгружаются ящики с масками. Само собой, глава таможни нагло врал, ведь средства защиты вывозили аккурат в разгар пандемии и буквально накануне начала фиксирования заражения в Украине.

К слову, в минздраве игнорируют здравый смысл и призывают носить маски лишь в случае заражения, для защиты окружающих. Только вот никто в стране не сможет с уверенностью сказать, что не является инфицированным. Более того, после выхода подобных заявлений в свет и в ВОЗ, и в МОЗ признались, что просто не хотят создавать ажиотаж ради возможности купить средства защиты для врачей.

В Центре общественного здоровья утверждают, что всего в Украине заражено лишь 645 человек. 17 заболевших умерли, а 10 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.