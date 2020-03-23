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Гончарук перевел стрелки в деле о мародерстве в медицине на подчиненных

20:09
Гончарук не видит своей вины - фото 1
Гончарук не видит своей вины

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук нашелся и попытался снять с себя ответственность в скандале с экспортом медицинского оборудования, сегодня приравненные президентом к мародерству.

В понедельник, 23 марта, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завела уголовное дело на деятелей правительства, заподозрив Гончарука и Ко в беспечности на рабочем месте. Дело в том, что на выходных вспыхнул скандал - украинские респираторы оказались в Испании и весьма там пригодились в борьбе с пандемией коронавирусом, в то время как в Украине ожидаемо возник дефицит оных.

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Началось разбирательство - глава Таможни Нефедов пояснил, что дал добро на отправку стратегического груза, так как это не было запрещено на то время. Потом секретарь СНБО Данилов козырнул документом от 31 января 2020, в котором просит премьера Гончарука прекратить экспорт стратегически важного медицинского оборудования и тд. Оказалось, что у Кабмина была информация о грядущей опасности, но правительство “тупо” на это забило, чтобы дать нажиться делкам на спекулятивных сделках. Вот с такой фабулой и было заведено уголовное дело.

Вечером объявился сам подозреваемый. Причем, не один, а с документом. Оказалось, что он внял бумаге из СНБО и сразу же написал свою, расписав ее на кучу фамилий из уже не существующего своего Кабмина, а также все еще действующего Нефедова. Со слов Гончарука, со всеми он активно обсуждал, что нужно все красиво и хорошо сделать.

Все эти персонажи также на вопрос забили и экспорт масок, респираторов и прочёго остановил лишь новый премьер - Шмыгаль.

“Поразительная оперативность» правоохранительных органов. Они бы так с коррупцией боролись и воров ловили, а не COVID-19 на Гончарука списывали”, - сопроводил свой пост безработный, полагая, что таким образом снял с себя ответственность и перевел стрелки на других. Посмотрим, удовлетворятся ли этим следственные органы.

Также интересно, как скоро всплывет в расследовании фамилия "Радуцкий".

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Алексей Гончарук Макс Нефедов Карантин в Украине Пандемия коронавируса Зоряна Скалецкая САП Коррупция Новости Украина Михаил Радуцкий
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