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Коронавирус зверствует по полной, жертв все больше

08:42
Коронавирус зверствует по полной, жертв все больше - фото 1
Коронавирус зверствует по полной, жертв все больше

За прошедшие сутки коронавирус из Китая забрал жизни больше ста человек, количество зараженных стремительно растет.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По состоянию на понедельник, 10 февраля, болезнь унесла жизни 910 человек, около 40 540 заражены. Для сравнения, днем ранее было зафиксировано 811 жертв и 34 893 зараженных.

Коронавирус зверствует по полной, жертв все больше - фото 195613

Отметим, что на данный момент в нашей стране китайский коронавирус не зафиксирован. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

А вот за границей наблюдается куда менее радужная ситуация: на борту международного лайнера Diamond Princess продолжают пребывать 25 наших соотечественников, один из них инфицирован.

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