Коронавирус зверствует по полной, жертв все больше

Коронавирус зверствует по полной, жертв все больше

За прошедшие сутки коронавирус из Китая забрал жизни больше ста человек, количество зараженных стремительно растет.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По состоянию на понедельник, 10 февраля, болезнь унесла жизни 910 человек, около 40 540 заражены. Для сравнения, днем ранее было зафиксировано 811 жертв и 34 893 зараженных.

Отметим, что на данный момент в нашей стране китайский коронавирус не зафиксирован. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

А вот за границей наблюдается куда менее радужная ситуация: на борту международного лайнера Diamond Princess продолжают пребывать 25 наших соотечественников, один из них инфицирован.