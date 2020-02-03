Они прилетели из Китая: В Киеве срочно госпитализировали 2 человек

Они прилетели из Китая: В Киеве срочно госпитализировали 2 человек

В субботу, 1 февраля, в Киеве госпитализировали двух человек, прибывших из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"1 февраля в аэропорту "Борисполь" обратились 2 пассажира по подозрению на заболевание 2019-nCoV (китайский коронавирус – прим. ред.). По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.