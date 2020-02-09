Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Оскар 2020 война на Донбассе

Коронавирус в Китае: число жертв превысило 800

Вчера, 13:00
Китайский коронавирус обогнал по смертности своего предшественника, который лютовал в 2003-м - фото 1
Китайский коронавирус обогнал по смертности своего предшественника, который лютовал в 2003-м

По состоянию на воскресенье, 9 февраля, количество пострадавших от заражения недавно открытым штаммом коронавируса 2019-nCoV перевалило за отметку в восемь сотен. Таким образом по летальности он обогнал вызывающий атипичную пневмонию штамм.

Как утверждают власти, с момента начала эпидемии на территории материкового Китая скончались 811 человек.

Коронавирус лютует не на шутку, за сутки десятки погибших

При этом данная цифра может значительно увеличиться в ближайшее время - состояние 6 тысяч 188 пациентов медики оценивают как тяжелое.

Всего же зафиксировано 37198 случаев заражения коронавирусом.

"Мы получили сообщение о 2656 новых подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 89 новых летальных случаев от этого заболевания по субботу", - отметили чиновники государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Отметим, что на данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания на китайский коронавирус. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

А пока наше правительство продолжает мониторить ситуацию и уже приняло определенные меры для обеспечения безопасности граждан страны. В частности, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически наша страна готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Коронавирус из Китая Китай Медицина погибшие Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - фото 1
Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 9.02.2020
Вчера, 23:00
Китайский коронавирус впервые зафиксирован у украинца - фото 1
Китайский коронавирус впервые зафиксирован у украинца
Вчера, 19:00
В Австралии - новая напасть - фото 1
Ливни потушили пожары в Австралии - теперь там наводнение
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35