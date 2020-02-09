Коронавирус в Китае: число жертв превысило 800

Китайский коронавирус обогнал по смертности своего предшественника, который лютовал в 2003-м

По состоянию на воскресенье, 9 февраля, количество пострадавших от заражения недавно открытым штаммом коронавируса 2019-nCoV перевалило за отметку в восемь сотен. Таким образом по летальности он обогнал вызывающий атипичную пневмонию штамм.

Как утверждают власти, с момента начала эпидемии на территории материкового Китая скончались 811 человек.

При этом данная цифра может значительно увеличиться в ближайшее время - состояние 6 тысяч 188 пациентов медики оценивают как тяжелое.

Всего же зафиксировано 37198 случаев заражения коронавирусом.

"Мы получили сообщение о 2656 новых подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 89 новых летальных случаев от этого заболевания по субботу", - отметили чиновники государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Отметим, что на данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания на китайский коронавирус. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

А пока наше правительство продолжает мониторить ситуацию и уже приняло определенные меры для обеспечения безопасности граждан страны. В частности, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически наша страна готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.