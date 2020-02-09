Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Оскар 2020 война на Донбассе

Китайский коронавирус впервые зафиксирован у украинца

Вчера, 19:00
Китайский коронавирус впервые зафиксирован у украинца - фото 1

Главная страшилка 2020 года - китайский коронавирус - к сожалению, не обошла стороной и Украину.

У одного из украинцев, находящихся на борту изолированного у берегов японской Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess выявлено опасное заболевание, от которого в 2020 умерли уже более 800 человек.

На лайнере с коронавирусом находятся десятки украинцев

Информацию о заразившемся 2019-nCoV украинце официально подтвердил украинский МИД. Сообщается, что инфицированный ныне уже в больнице, где пройдет курс лечения. И карантин.

Всего на борту на данный момент 70 подтвержденных больных коронавирусом. Они присоединись к 40 000, чья болезнь потдверждена официально.

Китайский коронавирус впервые зафиксирован у украинца - фото 195608

Японские медики и 2019-nCoV

Отметим, что это опасная, но не обязательно смертельная хворь - при должном уходе и крепком организм китайский коронавирус может отсткупить. Это подтверждают более 3000 выздоровевших людей.

Напомним, что на борту лайнера находится около 3700 человек - среди них 25 украинцев. Все они - на двухнедельном карантине - именно такой, как считается, инкубационный период у коронавируса.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Мир Коронавирус из Китая Япония Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - фото 1
Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 9.02.2020
Вчера, 23:00
В Австралии - новая напасть - фото 1
Ливни потушили пожары в Австралии - теперь там наводнение
Вчера, 17:00
Китайский коронавирус обогнал по смертности своего предшественника, который лютовал в 2003-м - фото 1
Коронавирус в Китае: число жертв превысило 800
Вчера, 13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35