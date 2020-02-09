Китайский коронавирус впервые зафиксирован у украинца

Главная страшилка 2020 года - китайский коронавирус - к сожалению, не обошла стороной и Украину.

У одного из украинцев, находящихся на борту изолированного у берегов японской Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess выявлено опасное заболевание, от которого в 2020 умерли уже более 800 человек.

Информацию о заразившемся 2019-nCoV украинце официально подтвердил украинский МИД. Сообщается, что инфицированный ныне уже в больнице, где пройдет курс лечения. И карантин.

Всего на борту на данный момент 70 подтвержденных больных коронавирусом. Они присоединись к 40 000, чья болезнь потдверждена официально.

Японские медики и 2019-nCoV

Отметим, что это опасная, но не обязательно смертельная хворь - при должном уходе и крепком организм китайский коронавирус может отсткупить. Это подтверждают более 3000 выздоровевших людей.

Напомним, что на борту лайнера находится около 3700 человек - среди них 25 украинцев. Все они - на двухнедельном карантине - именно такой, как считается, инкубационный период у коронавируса.