Пандемия началась?: В Украине не хватает хирургических масок

Пандемия началась?: В Украине не хватает хирургических масок

На фоне сообщений о китайском коронавирусе в Украине возник дефицит хирургических масок.

Об этом заявил глава Директората общественного здоровья МОЗ Украины Андрей Скипальский.

“В Минздраве Украины состоялась встреча с руководством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях”, - рассказал чиновник.

Андрей Скипальский

Отметим, что на данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания на китайский коронавирус. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

Позже сотрудники МОЗ опровергли и другие подозрения заболеваемости на коронавирус. Больше об этом читайте по ссылке.