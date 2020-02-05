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На лайнере с коронавирусом находятся десятки украинцев - СМИ

Вчера, 19:40
На лайнере с коронавирусом находятся десятки украинцев - СМИ - фото 1
На лайнере с коронавирусом находятся десятки украинцев - СМИ

На лайнере "Diamond Princess", где ранее зафиксировали коронавирус, пребывает по крайней мере 20 украинцев.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на одного из пассажиров.

Согласно источнику, судно пробудет на карантине около 14 дней. На данный момент корабль пребывает в открытом море у берегов Японии. О состоянии пассажиров и экипажа пока ничего не сообщается. Известно лишь, что местные власти готовы оказать помощь всем, кто пребывает на борту.

Позже СМИ обратились с запросом к МИД Украины и тот подтвердил факт пребывания украинцев на корабле "Diamond Princess".

"По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна. Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения дела", - заявили в министерстве.

Напомним, 5 февраля, у 10 пассажиров лайнера Diamond Princess диагностировали пневмонию, вызванную китайским коронавирусом. Всего в Японии зафиксированы уже 30 случаев заболевания. 17 из заразившихся ранее посещали г. Ухань (Китай).

Что касается Украины, то наше правительство продолжает мониторить ситуацию и уже приняло определенные меры для обеспечения безопасности граждан страны. В частности, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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Радио Свобода
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