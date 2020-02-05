На лайнере с коронавирусом находятся десятки украинцев - СМИ

На лайнере с коронавирусом находятся десятки украинцев - СМИ

На лайнере "Diamond Princess", где ранее зафиксировали коронавирус, пребывает по крайней мере 20 украинцев.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на одного из пассажиров.

Согласно источнику, судно пробудет на карантине около 14 дней. На данный момент корабль пребывает в открытом море у берегов Японии. О состоянии пассажиров и экипажа пока ничего не сообщается. Известно лишь, что местные власти готовы оказать помощь всем, кто пребывает на борту.

Позже СМИ обратились с запросом к МИД Украины и тот подтвердил факт пребывания украинцев на корабле "Diamond Princess".

"По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна. Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения дела", - заявили в министерстве.

Напомним, 5 февраля, у 10 пассажиров лайнера Diamond Princess диагностировали пневмонию, вызванную китайским коронавирусом. Всего в Японии зафиксированы уже 30 случаев заболевания. 17 из заразившихся ранее посещали г. Ухань (Китай).

Что касается Украины, то наше правительство продолжает мониторить ситуацию и уже приняло определенные меры для обеспечения безопасности граждан страны. В частности, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.