Коронавирус вновь влупил по Украине: Что известно?

Коронавирус вновь влупил по Украине, МОЗ бьет тревогу

В четверг, 19 марта, МОЗ подтвердил два новых случая заражения коронавирусом в Украине.

Об этом Минздрав сообщил в Telegram.

"Лабораторно подтверждены 2 (два) новых случая инфицирования COVID-19: один случай в г. Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Сейчас в Украине зафиксированы 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них – летальне", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам Украины пореже выходить из дома и тщательно соблюдать правила карантина.

На данный момент украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции:

11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы. Подробнее об этом читайте здесь.