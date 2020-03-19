В Житомире выявили коронавирус – заявление

В Житомире выявили коронавирус – заявление

В Житомире подтвердился первый случай заболевания китайским коронавирусом.

Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин.

"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания на коронавирус в Житомире. Житомирянин 56 лет, который вернулся с Австрии. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека. Состояние (здоровья – прим. ред.) нормальное. В дальнейшем мы будем предоставлять всю информацию", - сказал градоначальник.

Отметим, что на данный момент в нашей стране официально зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом (житомирский случай 17-й по счету, МОЗ еще не подтвержден - прим. ред.). Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции:

11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы. Подробнее об этом читайте здесь.