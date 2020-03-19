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В Украине начали карать за нарушение карантина

16:58
В Украине начали карать за нарушение карантина - фото 1
В Украине начали карать за нарушение карантина

С 18 марта работники НПУ выписали больше 30 штрафов нарушителям карантинных мер.

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Об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

"Приоритетом полиции сей час являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлены 32 административных протокола, больше всего - в Донецкой области", - сказал полицейский.

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Как уточнил Александр Фацевич, работники НПУ выписывают административные протоколы по ст. 44-3 КоАП ("Нарушение правил карантина"): 10 – в Донецкой области, 6 – в Херсонской, 3 - в Киевской, по 2 – в Полтавской и Черниговской, по 1 - в Одесской и Черновицкой областях, 7 - в Киеве.

В Украине начали карать за нарушение карантина - фото 197496

Напомним, несмотря на предписания властей, в Украине зафиксировано множество случаев нарушения правил карантина. В основном это связанно с нерешенностью транспортного вопроса: во-первых, водителям маршруток экономически невыгодно перевозить ограниченное количество пассажиров, во-вторых, во многих городах не хватает транспорта для обслуживания нужд всех желающих.

Особенно катастрофической ситуация выгдядит в Киеве, где отменил работу местный метрополитен. Несмотря на обнадеживающие заявления столичных чиновников, мэр города Виталий Кличко категорически отказался возобновлять работу подземки. Подробнее об этом читайте здесь.

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