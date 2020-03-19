Нас никто не забирает: якобы эвакуированные из Шри-Ланки украинцы молят о помощи (ВИДЕО)

Украинцы не знают, как вернуться домой

Несколько десятков граждан Украины, которых пандемия коронавируса застала на Шри-Ланке, оказались ловушке и без связи с представителями МИДа. При этом власть имущие отчитались о том, что туристов, как минимум частично, уже забрали.

Хотя дипломаты постоянно и рассказывают о том, что первая часть туристов "эвакуирована", а остальных вывезут ближайшиеми спецрейсами, на самом деле застрявшие в Шри-Ланке украинцы об этом даже и не слышали.

Как рассказали Без Табу сами пострадавшие от антикоронавирусных мер и видимого бездействия дипломатов, с 17 марта из-за отмены рейсов им приходится за свой счет жить в самых разных отелях в Коломбо. В ловушке оказались как минимум больше 10 детей, несколько десятков взрослых и много людей в возрасте. Из-за неявки на работу в Украине многих уже уволили.

"Мы все разбросаны по разным отелем, где можно прожить подешевле. Проживание на двоих с питанием, в среднем, обходится в 80 долларов в день, деньги уже заканчиваются. Многим просто пересылают из Украины. При этом по всем СМИ говорят, что мы вернулись домой, но более 200 человек здесь, без какой-либо информации и средств к существованию", - рассказал один из застрявших украинцев.

Эпичности ситуации добавляет еще и то, что с 22 марта остров полностью закрывается на карантин, а людей могут просто выселять из отелей. Кафе, рестораны и магазины также ограничивают свою работу, так что украинцы оказались в очень непростой ситуации.

Судя по видео, которое прислали в редакцию Без Табу, люди заполняют анкеты в распиаренной Зеленским системе "ДРУГ", пишут в МИД, обращаются к консулам через соцсети, но ответа нет вообще нигде. Как и дат эвакуации, списков на вылет и так далее.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.