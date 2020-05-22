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Количество зараженных коронавирусом перевалило за 20 тысяч

12:00
Количество заболевших коронавирусом растет - фото 1
Количество заболевших коронавирусом растет

За минувшие сутки в лабораториях снова выявили больше 400 новых случаев заболевания китайским коронавирусом. Общее количество официально подтвержденных зараженных в данный момент составляет 20148.

Как заявили сегодня в Центре общественного здоровья, за последние 24 часа медики получили 442 подтвержденных диагноза COVID-19.

В МОЗ опубликовали этапы выхода Украины из карантина

За вчерашний день в больницах скончались девять человек. Общее же количество жертв, внесенных в статистику как умершие от коронавируса, достигло цифры в 588.

"Выздоровели 6585 человек", - заявили в ЦОЗ.

Количество зараженных коронавирусом перевалило за 20 тысяч - фото 200388

В то же время с сегодняшнего дня в Украине Кабмин внедрил так называемый адаптивный карантин - свалил на власти регионов ответственность за послабление санитарно-эпидемиологических мер.

При этом реальной ситуации с заражениями коронавирусом не знает совершенно никто. Поскольку власти продолжают следовать тактике отсутствия массового тестирования. Наша страна по этому показателю занимает одно из последних мест. При этом даже официальная статистика зараженных растет с каждым днем.

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