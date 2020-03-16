В Украине выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Украине выявили новые случаи заражения коронавирусом

В понедельник, 16 марта, Минздрав подтвердил новые случаи заражения китайским коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области", - говорится в сообщении.

Государство предпринимает строгие меры по борьбе с COVID-19:

11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев.

На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте здесь.

16 марта Львов и Одесса ужесточили меры карантина.