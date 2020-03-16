Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

В Украине выявили новые случаи заражения коронавирусом

10:12
В Украине выявили новые случаи заражения коронавирусом - фото 1
В Украине выявили новые случаи заражения коронавирусом

В понедельник, 16 марта, Минздрав подтвердил новые случаи заражения китайским коронавирусом в Украине.

Украинцев, прибывших из Италии, проверили на коронавирус

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области", - говорится в сообщении.

Государство предпринимает строгие меры по борьбе с COVID-19:

11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев.

На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте здесь.

16 марта Львов и Одесса ужесточили меры карантина.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Довыборы в Харькове: Юля Светличная с триумфом обходит конкурентов - фото 1
Довыборы в Харькове: Юля Светличная с триумфом обходит конкурентов
11:32
Львов и Одесса ужесточают карантин: Что изменится? - фото 1
Львов и Одесса ужесточают карантин: Что изменится?
09:30
Украинцев, прибывших из Италии, проверили на коронавирус - фото 1
Украинцев, прибывших из Италии, проверили на коронавирус
08:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00