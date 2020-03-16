Львов и Одесса ужесточают карантин: Что изменится?

Львов и Одесса ужесточают карантин: Что изменится?

В понедельник, 16 марта, в Одессе и Львове усилятся меры карантина, направленные на борьбу с китайским коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на мэров Андрея Садового и Геннадия Труханова.

Согласно опубликованной информации, и в одном, и в другом городе вводятся ограничения на работу публичных мест торговли.

"UPD. Это решение касается также всех заведений общественного питания! С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - заявил градоначальник Львова Андрей Садовый.

Еще внушительнее выглядит список ограничений, действующих в Одессе.

Согласно распоряжению мэра Геннадия Труханова, с 16 марта в городе прекращают работу объекты общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек. В частности, это касается:

• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

• торгово-развлекательных центров;

• строительных рынков и других (кроме продуктовых)

• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиниц, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

• других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев.

На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте здесь.