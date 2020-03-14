Зеленский "закрыл" границы Украины: Все подробности

Зеленский "закрыл" границы Украины: Все подробности

В субботу, 14 марта, президент Владимир Зеленский одобрил решение СНБО о закрытии границ Украины.

Об сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указ главы государства.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2" (прилагается, подпункт 3 пункта 1 - для служебного пользования). 2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, оставляю за собой", - говорится в документе.

Решение СНБО предусматривает следующее:

с 17 марта 2020 г украинская граница закрывается на две недели для осуществления регулярного пассажирского сообщения;

с 16 марта 2020 г. на две недели вводится запрет на въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства, за исключением особ, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям МИД Украины, аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций и тому подобное;

рекомендовать гражданам Украины воздержаться от выезда за границу в страны , на территории которых зафиксированы случаи COVID -19.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинским паспортом и видом на жительство.

14 марта глава МВД Арсен Аваков допустил ужесточение карантинных мер в Украине.