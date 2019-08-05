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Кличко ушел в отпуск. Зеленский разрешил – ФОТО

14:33
Кличко ушел в отпуск. Зеленский разрешил – ФОТО - фото 1
Кличко ушел в отпуск. Зеленский разрешил – ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск на 5 дней с разрешения Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"После согласования с Президентом Украины, ухожу в ежегодный отпуск на 5 календарных дней с 5 по 9 августа 2019. г.", - сказано в распоряжении мэра.Кличко ушел в отпуск. Зеленский разрешил – ФОТО - фото 185440

Отметим, что отдых Кличко странным образом совпадает по времени с конфликтом между мэрией и Офисом Президента.

В конце июля даже подымался вопрос об увольнении мэра с помощью Кабмина, однако премьер Владимир Гройсман скоропостижно решил отдохнуть. На данный момент у правительства стартовала вторая неделя без заседаний министров.

Весьма примечательно, что ранее "отпускной лихорадкой" страдали и другие известные политики. К примеру, генпрокурор Юрий Луценко уехал во Францию перед докладом президенту об убийстве Шеремета. Подобное желание возникло и у Петра Порошенко перед допросом в ГБР. Правда, последний все же явился на беседу со следователями. Но не обошлось без происшествий.

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