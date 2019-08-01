Кличко нашли замену. И вы его отлично знаете

Кличко нашли замену. И вы его отлично знаете

После избрания Владимира Зеленского, между Офисом президента и киевской властью разгорелся нешуточный конфликт. Вскоре мэр Киева Виталий Кличко может лишиться своего кресла. И ему уже ищут замену.

Итак, кто же будет после Кличко? Вполне вероятно, что гендиректор холдинга 1+1 media Александр Ткаченко.

Об этом заявил сам журналист в интервью Новому времени.

"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает", - заявил Ткаченко.

И раскритиковал действующую власть столицы.

Александр Ткаченко

"В Киеве — тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей — Вадим Столар, Максим Мыкытась", - сказал директор "плюсов".

А пока что во всей красе разыгрывается увлекательнейшая драма противостояния центральной и местной властей. Продолжайте следить за новостями на Без Табу.