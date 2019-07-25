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Петр Порошенко снова явился в ГБР. Несмотря на "отпуск"

16:32
Петр Порошенко снова явился в ГБР. Несмотря на "отпуск" - фото 1
Петр Порошенко снова явился в ГБР. Несмотря на "отпуск"

В четверг, 25 июля, Петр Порошенко все же решил явиться в ГБР. И этому не помешал даже "запланированный" отпуск.

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Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, экс-гарант обсудил со следователями вопрос продажи завода "Кузница на Рыбальском".

Напомним, не так давно Порошенко уже являлся в ГБР…раньше срока. Как оказалось, пятый президент просил отсрочить допрос из-за желания уйти в отпуск.

Однако на сайте партии "ЕС" подали немного иную информацию.

"Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым Президентом Украины. В то же время в ГБР подтвердили, что никаких производств по Петра Порошенко не существует".

Отметим, что согласно заявлению ГБР, экс-гарант является фигурантом 11 (!) дел.

Свои виды на него есть и у САП. Правда, с прогрессом у прокуратуры дело идет туговато. По словам главы учреждения Игоря Холодницкого, у дела Порошенко пока нет никакого статуса. Для доказательства его причастности к преступлениям в сфере энергорынка нужно собрать дополнительные улики.

 

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ГБР Петр Порошенко отпуск Новости Украина
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