Кабмин сидит без работы. Причина "поражает"

Кабмин сидит без работы. Причина "поражает"

Кабмин не будет проводить заседания на этой неделе. Всему виной премьер Владимир Гройсман, который ушел в отпуск.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На этой неделе заседания правительства под председательством премьера не будет", - заявил секретарь Гройсмана Василий Рябчук.

Отметим, что глава Кабмина ушел в отпуск еще в конце июля. Особой остроты "отдыху" премьера придает тот факт, что он поообещал рассмотреть вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко 31 июля. Однако в преддверии столь важного решения, политик почему-то ушел на покой.

Интересно, что схожее желание отдохнуть возникало и генпрокурора Юрия Луценко перед докладом президенту об убийстве Шеремета и у Петра Порошенко перед допросом в ГБР. Правда, последний все же явился на беседу к следователям. Но не обошлось без происшествий.