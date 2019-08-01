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Луценко в отпуске: где отдыхал генпрокурор

14:26
Луценко в отпуске: где отдыхает генпрокурор - фото 1
Луценко в отпуске: где отдыхает генпрокурор

В июле Юрий Луценко ушел в отпуск. Однако где он отдыхал стало известно лишь сейчас.

Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он?

Об этом написал Сергей Лещенко в Facebook.

"Как говорят злые языки, Луценко с женой были замечены в июле в фешенебельном отеле во французском городке Горд как раз в тот день, когда силовики ходили к президенту Зеленскому на доклад по расследованию дела Шеремета".

Луценко в отпуске: где отдыхал генпрокурор - фото 185268

И правда, видать Луценко решил профилонить гаранта, хотя еще недавно он так пафосно докладывал о прогрессе в упомянутом деле.

Отметим, что "работоспособность" генпрокурора уже давно стала притчей во языцех. Частично именно поэтому президент его и не прочь уволить.

Однако тот попытался доказать свою полезность, пообещав гаранту президенту помочь в борьбе с коррупцией, поскольку у Команды Зе "мало опыта" в этом деле.

А позже одиозный генпрокурор и вовсе оспорил перспективу своего увольнения, заявив, что у президента нет на это прав.

Все бы ничего, но п.11 ст. 106 Конституции Украины ясно гласит, что Президент Украины имеет право на подачу Раде прошения об увольнении Генпрокурора. В то же время ст. 42 Закона "О прокуратуре" уточняет, что парламент может отправить главу ГПУ в отставку, если тот не соответствует занимаемой должности. А тут уж без комментариев…

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Юрий Луценко ГПУ отпуск Новости Украина
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