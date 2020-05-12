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Криклий рассказал, когда в Украине запустят транспорт

21:00
РБК Украина - фото 1
РБК Украина

Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о будущем возобновлении транспортного сообщения в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест", - заявил Владислав Криклий.

Как уточнил министр, на данный момент на уровне министерств проходят консультации по этому вопросу.

"Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта ", - добавил чиновник.

Напомним, в одной из областей Украины ввели адаптивный карантин: Что это значит?

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