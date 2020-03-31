Кличко анонсировал обсервацию киевлян в Чернобыльской больнице

Обсервация киевлян и приезжих туристов может проходить в Чернобыльской больнице

Мэр Киева пытается повлиять на не совсем адекватное решение о размещении проходящих обсервацию в столице украинцев в отеле "Козацький", где не созданы никакие условия для этого. Более того, возможность массового бегства зараженных из центра столицы представляет угрозу жизни для сотней людей.

Выступая во вторник, 31 марта, на брифинге, Виталий Кличко заявил о том, что место для обсервации украинцев принимали в министерстве инфраструктуры.

- Городская власть, к сожалению, участия в расселении вернувшихся из-за границы участие не принимала, - подчеркнул мэр. - И к нам по поводу их размещения не обращались. Если же такая необходимость будет, мы готовы. На Лесном массиве в Чернобыльской больнице есть 200 коек, где можно разместить киевлян на обсервацию.

Решение же заселить туристов в отель в центре Киева Кличко назвал нелогичным по целому ряду причин. И из-за отсутствия условий для проживания людей, и из-за сложностей в обеспечении их всем необходимым.

Напомним, для Зе команды, судя по всему, было важно сделать показательным для обсервации рейс "Доха-Киев", откуда всех пассажиров решили загнать на бесплатное проживание в отель "Козацький" или на платное в санаторий Пущи-Водицы. Тем самым власти собирались показать стране, что они контролируют ситуацию с возвращенцами. Но что-то пошло не так.

Из-за дорогостоящего питания (1200 гривен в сутки на человека), холодных номеров, где температура не превышает 12 градусов, а также отсутствия горячей воды, народ начал массово сбегать из обсервации. Вчера вечером одного из туристов забрали в больницу с повышенной температурой и подозрением на коронавирус.

В общем, из-за бунта пребывающих в отеле к ним даже прибывал министр Криклий, который и предложил всем пройти ПЦР-тесты, что не предусмотрено никакими протоколами МОЗ.

В Центре общественного здоровья утверждают, что всего в Украине заражено лишь 549 человек. Больше всего фактов заражения зафиксировали в Киеве - 107. На первом месте по регионам - Черновицкая область с 90 случаями заражения. За ней идет Тернопольская - 78 больных и Киевская с 52. В Черкасской, Ивано-Франковской и Винницкой - 50, 45 и 36 официально подтвержденных диагнозов. В других регионах цифры приближаются к 10 или уже чуть превысили это значение. Столь низкие цифры обусловлены не отсутствием заболевших, а отсутствием тестирования.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.