Обсервация не для всех: Криклий пообещал отпустить эвакуированных из Бали домой

Туристов могут выпустить из обсервации после ПЦР-тестов

В понедельник, 30 марта, министр инфраструктуры Владислав Криклий договорился с заточенными в отеле "Козацький" туристами о "санкционированном" нарушении постановления Кабмина об обязательной обсервации всех, кто прибыл в Украину.

Уже после того, как власти запустили в страну без всех мер предосторожности больше 120 тысяч человек, Кабмин принял решение об обязательной 14-дневной обсервации всех проходящих границу.

Показательным для правящей Зе команды должен был стать рейс "Доха-Киев", откуда всех пассажиров решили загнать на бесплатное проживание в отель "Козацький" или на платное в санаторий Пущи-Водицы. Большинство выбрало первый вариант, где стоимость питания составляет 1200 гривен в сутки с человека, а температура в номерах не превышает 12 градусов тепла.

Само собой, потенциально зараженные эвакуированные в большинстве своем решили сбежать из обсервации. А чтобы этого не произошло, к ним прибыл министр инфраструктуры Владислав Криклий, который предложил компромисс.

Уже завтра для всех привезенных из Бали проведут ПЦР-тестирование, после которого врачи смогут наверняка сказать, кто из прилетевших заражен, а кто - нет. Если результаты будут отрицательными, туристов отпустят по домам.

Почему правительство тупило и не вводило подобные нормы для всех прибывавших в страну людей, сказать сложно. Скорее всего, просто экономили тесты и не знали, что вообще делать с таким количеством заробитчан и туристов, ведь чтобы куда-то их поселить, обеспечить питанием и так далее, нужно иметь средства и стратегию действий.

В Центре общественного здоровья утверждают, что всего в Украине заражено лишь 549 человек. Больше всего фактов заражения зафиксировали в Киеве - 107. На первом месте по регионам - Черновицкая область с 90 случаями заражения. За ней идет Тернопольская - 78 больных и Киевская с 52. В Черкасской, Ивано-Франковской и Винницкой - 50, 45 и 36 официально подтвержденных диагнозов. В других регионах цифры приближаются к 10 или уже чуть превысили это значение. Столь низкие цифры обусловлены не отсутствием заболевших, а отсутствием тестирования.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.