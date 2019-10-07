Капитуляция уже произошла. Но есть нюанс– Команда Зе (ВИДЕО)

Капитуляция уже произошла – Команда Зе (ВИДЕО)

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что капитуляция перед Москвой уже произошла. Но есть нюанс.

По словам политика, Украина "капитулировала еще в 2014-2015 гг." и нынешняя власть выполняет обязательства в рамках Минского процесса.

"Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - заявил Яременко и подчеркнул, что для переговоров "Украина должна чем-то жертвовать".

"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем. Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит", - добавил нардеп.

Напомним, что ранее Богдан Яременко заявил о разработке нового закона "О статусе Донбасса", не предусматривающего амнистии боевикам и создания народной милиции.

А тем временем марионетки Кремля заявляют об "отказе" Киеву в контроле границы и требуют полной "капитуляции Украины".