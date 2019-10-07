Капитуляция уже произошла. Но есть нюанс– Команда Зе (ВИДЕО)
Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что капитуляция перед Москвой уже произошла. Но есть нюанс.
По словам политика, Украина "капитулировала еще в 2014-2015 гг." и нынешняя власть выполняет обязательства в рамках Минского процесса.
"Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - заявил Яременко и подчеркнул, что для переговоров "Украина должна чем-то жертвовать".
"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем. Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит", - добавил нардеп.
Напомним, что ранее Богдан Яременко заявил о разработке нового закона "О статусе Донбасса", не предусматривающего амнистии боевикам и создания народной милиции.
А тем временем марионетки Кремля заявляют об "отказе" Киеву в контроле границы и требуют полной "капитуляции Украины".