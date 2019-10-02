Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Александр Данилюк война на Донбассе

Формула Штайнмайера: боевики "поставили" условие

10:49
Формула Штайнмайера: боевики "поставили" условие - фото 1
Формула Штайнмайера: боевики "поставили" условие

Покдонтрольные Кремлю боевики "ЛДНР" потребовали от Украины согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса и отказались идти на какие-либо уступки.

Подписание формулы Штайнмайера: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на заявления террористов.

"Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить", - говорится в заявлении главарей "ЛДНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

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Главарь "ДНР" Денис Пушилин

Игнорирование этих требований, полагают боевики, равносильно нарушению Минских соглашений.

"Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны", - отмечают террористы.

Кроме того марионетки Москвы подчеркнули, что Украина ни в коем случае не должна получать контроль над границей.

Формула Штайнмайера: боевики 'поставили' условие - фото 188857

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник

"И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявили Пушилин и Пасечник.

Отметим, что боевики "ЛДНР" не являются самостоятельными фигурами и выполняют прямую волю центра. Что касается вывода войск и контроля границы, то ранее эти пункты были стержневыми при переговорах Команды Зе с Россией.

Именно на них и настаивала украинская сторона в "первоначальной редакции" формулы Штайнмайера. Однако Россия ответила отказом.

1 октября 2019 г. стороны подписали соглашение уже без какого-либо упоминания уступок Кремля.

 

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