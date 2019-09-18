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Украина "отказалась" от формулы Штайнмайера. Но это не точно

17:40
Украина отказался от формулы Штайнмайера – РосСМИ - фото 1
Украина отказался от формулы Штайнмайера – РосСМИ

Украинская делегация в ТКГ отказалась письменно оформлять формулу Штайнмайера.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на инсайды.

Как передают источники, украинские дипломаты отказались от пресловутой формулы, мотивируя свою позицию тем, что этот документ не предусмотрен минскими договоренностями. В то же время наша делегация продолжает настаивать на том, на чем и всегда: Россия должна разоружить свои формирования и вернуть Украине контроль над границей.

"Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - утверждают источники.

В то же время украинские СМИ сообщают о согласии главы МИД Украины Вадима Пристайко на введение "формулы".

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ", - заявил дипломат.

Напомним, что порядком нашумевшая формула Штайнмайера не предполагает вывода российских войск. Предположительно, во время нормандской встречи украинская сторона попробует поставить свои условия российской стороне. Однако сделать это будет очень тяжело.

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