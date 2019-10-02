"Слуга народа" предложит свой "статус Донбасса". Что изменится?

"Слуга народа" предложит свой «статус Донбасса»

В среду, 2 сентября, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил о том, что его политсила собирается пересмотреть закон о статусе Донбасса.

Об этом политик заявил во время выступления в Раде.

"Тот закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, местную милицию и так далее... Этого не хочет наша фракция и не хочет президент Зеленский", - заявил Яременко и добавил, что Украина не готова перейти "некоторые красные линии".

"Это наши условия для проведения выборов. Это те красные линии, которые будем отстаивать мы, депутаты от "Слуги народа", во время подготовки закона об особом статусе. И да, мы не хотим безусловной амнистии. Россия может нам навязывать свою позицию, но мы не переступим эти красные линии", -подчеркнул слуга народа.

Отметим, что даже при изменении закона о статусе, его нормы будут практически нереализуемы. Марионетки Кремля уже заявили, что отказывают Киеву в контроле границы. К тому же в опубликованном тексте формулы Штайнамайера отсутствует пункт о выводе российских войск.

Без выполнения этих условий не может быть и речи о "проведении демократических выборов" и возвращении постепенного контроля над Донбассом.

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