Отвод ВСУ и боевиков отложен. Что произошло?

В понедельник, 7 октября, должен был состоятся отвод войск ВСУ и боевиков в районе Петровское и Золотое. Однако ему не суждено было завершиться.

Об этом рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции.

Как заявил дипломат, запланированные меры были отложены из-за обстрелов боевиков.

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (ТКГ – прим.ред.)… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое", - заявил Пристайко и подчеркнул, что украинская сторона подождет еще 7 дней для повторной попытки разведения войск

В случае новых провокаций, - отметил глава МИД, - ВСУ вернутся на свои позиции.

В свою очередь в Кремле заявили, что повлиять на действия боевиков не могут по той же "причине", что и раньше.

"Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики Донбасса". Но вы знаете, что "республики Донбасса" - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Отметим, что ранее уже предпринималась попытка разведения войск в этом районе, однако успеха она не имела.

"Первый раз широкомасштабное разведение войск и прекращение огня было осуществлено после первых Минских соглашений в сентябре 2014-го года. Россия сорвала тогда перемирие, атаковав по всему фронту зимой 2015-го. Развод войск в районе Петровского просуществовал также недолго. Уже 2017-м войска вернулись на позиции, поскольку российское командование продолжало обстрелы и провокации", - написал в Facebook главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Вполне вероятно, что мы наблюдаем повтор старой истории и желаемого результата не сможет достичь ни одна из сторон.