"Должна капитулировать": Пушилин "поставил условие" Украине

"Должна капитулировать": Пушилин "поставил условие" Украине

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что лишь "капитуляция Украины" сможет его "обрадовать".

Об этом террорист заявил в эфире пропагандистского шоу "60 минут".

Отвечая на вопрос Ольги Скабеевой, "что должен сделать Зеленский, чтобы вас обрадовать", Пушилин ответил следующее:

“Если коротко, то Украина должна капитулировать”.

Слова марионетки очень сильно обрадовали публику и Скабеева не замедлила с похвалой.

“Денис Владимирович, вы нам очень нравитесь, вы все очень правильно сказали”, - сказала пропагандистка.

Смотрите с 14-ой минуты

Отметим, что боевики "ЛДНР" не являются самостоятельными фигурами и выполняют прямую волю центра. Ранее они "потребовали" от Украины изменить закон о статусе Донбасса, отказавшись при этом отдать контроль над границей и вывести оккупационные войска.

В "Слуге народа" такое заявление сочли блефом и дали однозначный ответ.