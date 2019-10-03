"Должна капитулировать": Пушилин "поставил условие" Украине
Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что лишь "капитуляция Украины" сможет его "обрадовать".
Об этом террорист заявил в эфире пропагандистского шоу "60 минут".
Отвечая на вопрос Ольги Скабеевой, "что должен сделать Зеленский, чтобы вас обрадовать", Пушилин ответил следующее:
“Если коротко, то Украина должна капитулировать”.
Слова марионетки очень сильно обрадовали публику и Скабеева не замедлила с похвалой.
“Денис Владимирович, вы нам очень нравитесь, вы все очень правильно сказали”, - сказала пропагандистка.
Смотрите с 14-ой минуты
Отметим, что боевики "ЛДНР" не являются самостоятельными фигурами и выполняют прямую волю центра. Ранее они "потребовали" от Украины изменить закон о статусе Донбасса, отказавшись при этом отдать контроль над границей и вывести оккупационные войска.
В "Слуге народа" такое заявление сочли блефом и дали однозначный ответ.