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Кабмин уволил главу "Укрзализныци": Что известно?

14:30
Кабмин уволил главу "Укрзализныци": Что известно? - фото 1
Кабмин уволил главу "Укрзализныци": Что известно?

Кабинет министров Украины уволил главу АО "Укразализныця" Евгения Кравцова.

"Укрзализныця" стала стратегическим объектом - заявление

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы согласовали увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки всего того, что происходит в этой государственной компании", - заявил глава Кабмина.

Для справки

Евгений Кравцов (1986 г.) – украинский юрист. В нач. 2000-х с отличием окончил юрфак КНУ имени Тараса Шевченко. В 2006-2015 гг. работал по специальности в разных компаниях. В 2015 г. занимал должности советника гендиректора Укрзализныци и главы департамента "УЗ". В этом же году стал членом правления железнодорожной компании. В 2016-2017 гг. глава Наблюдательного совета "УЗ". С января 2019 г. глава "Укрзализныци".

31 декабря 2020 г. Евгений Кравцов подал в отставку, отметив, что его уход никак не связан с интригами Команды Зе.

Что дальше?

Уже давно не секрет, что в "УЗ" не все так радужно, как утверждает ее руководство. Пассажиры украинских ЖД регулярно жалуются на сервис компании, что в свою очередь осознает и руководство страны.

Так, Алексей Гончарук, заняв кресло премьера, в первую очередь посетовал на плохие украинские дороги и "горящие поезда". Однако каких-либо радикальных действий для исправления ситуации пока что предпринято не было. Почти не было.

В январе 2020 г. глава Кабмина заявил о том, что правительство собирается передать Укрзализныцю под управление Deutsche Bahn. Позже немецкая компания опровергла эту информацию, добавив, что в ходе общения с украинскими представителями речь шла исключительно о предоставлении "УЗ" "консультативных услуг". Подробнее читайте по ссылке.

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