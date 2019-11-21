"Укрзализныця" стала стратегическим объектом - заявление

"Укрзализныця" стала стратегичским объектом - заявление

АО "Укрзализныця" вошла в список обьектов госсобственности, которые имеют стратегически-важное значение для украинского государства и его безопасности.

ОБ этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики.

"Такое решение призвано актуализировать действующий перечень стратегических предприятий и усилить контроль за эффективным использованием и сохранением их имуществ",. – говорится в сообщении.

Как уточняет министерство, "Укрзализныця» является очень важным предприятием для страны, т.к оно "входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом".

Отметим, что при вступление на должность на пост главы Кабмина, Алексей Гончарук в первую очередь пожаловался на плохие украинские дороги и "горящие поезда". Однако каких-либо радикальных действий для исправления ситуации пока что предпринято не было.

Зато Укрзализныця» продолжает усиленно считать свои убытки. По данным предприятия, с начала 2019 г. пассажиры забрали с собой около 7 тыс. единиц инвентаря. В их числе 2417 полотенец, 957 простыней, 638 покрывал, 47 подушек, 180 стаканов, 456 подстаканников, 875 наволочек и 360 ложек.

Напомним, "Укрзализныця" начала чистки в правлении.