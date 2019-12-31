Глава "Укрзализныци" подал в отставку. Узнай почему

Глава "Укрзализныци" подал в отставку. Узнай почему

Глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов подал в отставку и интриги Команды Зе здесь ни при чем.

Об этом говорится в обращении Кравцова на сайте жд-компании.

"Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании Наблюдательного Совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня. За последние годы трансформация Укрзализныци стала одной из самых масштабных среди государственных компаний. Поэтому логично, что дальше будет переход на новый уровень", - заявил глава компании, подчеркнув, что его увольнение - это личное решение.

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте Укрзализныци и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния Укрзализныци и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям", - сказал Кравцов.

Отметим, что по факту в "УЗ" не все так радужно, как утверждает ее руководство. Пассажиры украинских ЖД регулярно жалуются на сервис компании , что в свою очередь осознает и руководство страны.

Так, Алексей Гончарук, заняв кресло премьера, в первую очередь пожаловался на плохие украинские дороги и "горящие поезда". Однако каких-либо радикальных действий для исправления ситуации пока что предпринято не было.

А пока "Укрзализныця" продолжает усиленно считать свои убытки. По данным предприятия, с начала 2019 г. пассажиры забрали с собой около 7 тыс. единиц инвентаря. В их числе 2417 полотенец, 957 простыней, 638 покрывал, 47 подушек, 180 стаканов, 456 подстаканников, 875 наволочек и 360 ложек.

Для справки

Евгений Кравцов (1986 г.) – украинский юрист. В нач. 2000-х с отличием окончил юрфак КНУ имени Тараса Шевченко. В 2006-2015 гг. работал по специальности в разных компаниях. В 2015 г. занимал должности советника гендиректора Укрзализныци и главы департамента "УЗ". В этом же году стал членом правления железнодорожной компании. В 2016-2017 гг. глава Наблюдательного совета "УЗ". С января 2019 г. глава "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" начала чистки в правлении.