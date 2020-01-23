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Неудобно получилось: в Deutsche Bahn даже не слышали о передаче в управление Укрзализныци

15:00
Укрзализныцю под свое руководство никто не возьмет - фото 1
Укрзализныцю под свое руководство никто не возьмет

Премьер-министр Алексей Гончарук, которого в народе именуют "Лешка Самокат", как оказалось, банально соврал о том, что изъеденный коррупцией украинский гигант на 10 лет перейдет под внешнее управление немецкой компании.

Днем в четверг, 23 января, менеджерам оператора железных дорог Германии Deutsche Bahn пришлось комментировать оказавшееся откровенным вбросом заявление Гончарука.

Гончарук хочет на 10 лет сдать немцам стратегический объект Украины

Как заявила представитель прессслужбы компании Керстин Экштайн, в головном офисе в Берлине даже не подозревали, что премьер-министр "подписывает" их под руководство "Укрзализныцей".

- В ходе общения с представителями украинского правительства речь шла исключительно о предоставлении оператору украинских железных дорог консультативных услуг, - подчеркнула Экштайн. - А если конкретнее, то услуги будет предоставлять компания DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn. Она поможет украинской компании решить ряд предпринимательских и технических вопросов.

Каким образом в разуме Гончарука родилось понимание того, что немцы "согласились взять бразды правления" нашей компанией, понять просто невозможно.

К слову, сумеют ли с помощью консультаций немцев победить коррупцию в "УЗ", вопрос риторический. Ведь за последние несколько лет компанией уже руководили приезжие иностранные специалисты, которые не показали никакой эффективности. Что уж тут говорить о простых советах.

Напомним, "Укрзалізниця" оказалась в центре расследования из-за крайне высоких зарплат своего руководства. Делом занимается Государственное бюро расследований. К примеру, глава ведомства Евгений Кравцов за 2018-й год в среднем получал около 570 тысяч гривен в месяц.

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Укрзализныця Алексей Гончарук Коррупция Германия Новости
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