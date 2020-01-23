Неудобно получилось: в Deutsche Bahn даже не слышали о передаче в управление Укрзализныци

Укрзализныцю под свое руководство никто не возьмет

Премьер-министр Алексей Гончарук, которого в народе именуют "Лешка Самокат", как оказалось, банально соврал о том, что изъеденный коррупцией украинский гигант на 10 лет перейдет под внешнее управление немецкой компании.

Днем в четверг, 23 января, менеджерам оператора железных дорог Германии Deutsche Bahn пришлось комментировать оказавшееся откровенным вбросом заявление Гончарука.

Как заявила представитель прессслужбы компании Керстин Экштайн, в головном офисе в Берлине даже не подозревали, что премьер-министр "подписывает" их под руководство "Укрзализныцей".

- В ходе общения с представителями украинского правительства речь шла исключительно о предоставлении оператору украинских железных дорог консультативных услуг, - подчеркнула Экштайн. - А если конкретнее, то услуги будет предоставлять компания DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn. Она поможет украинской компании решить ряд предпринимательских и технических вопросов.

Каким образом в разуме Гончарука родилось понимание того, что немцы "согласились взять бразды правления" нашей компанией, понять просто невозможно.

К слову, сумеют ли с помощью консультаций немцев победить коррупцию в "УЗ", вопрос риторический. Ведь за последние несколько лет компанией уже руководили приезжие иностранные специалисты, которые не показали никакой эффективности. Что уж тут говорить о простых советах.

Напомним, "Укрзалізниця" оказалась в центре расследования из-за крайне высоких зарплат своего руководства. Делом занимается Государственное бюро расследований. К примеру, глава ведомства Евгений Кравцов за 2018-й год в среднем получал около 570 тысяч гривен в месяц.