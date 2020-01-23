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Гончарук хочет на 10 лет сдать немцам стратегический объект Украины

10:40
Гончарук хочет решить проблемы "Укрзализныци" передачей ее иностранной компании - фото 1
Гончарук хочет решить проблемы "Укрзализныци" передачей ее иностранной компании

Утром в четверг, 23 января, премьер-министр Алексей Гончарук ошеломил и рядовых украинцев, и чиновников топ уровня новостью о предстоящем переходе единственного оператора железных дорог страны под руководство Deutsche Bahn.

Во время "украинского завтрака" на всемирном экономическом форуме в Давосе глава правительства объявил о намерениях "показать, что Украина открыта для инвестиций".

"Укрзализныця" стала стратегическим объектом - заявление

В рамках этого показа Гончарук заявил о предстоящем переходе "Укрзализныци" из управления государства.

- Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу, - подчеркнул премьер. - Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов. Несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, политическое решение на этот счет уже принято и это уже огромный шаг.

В каком именно формате хотят передать украинского гиганта в правительстве, Гончарук не пояснил. Впрочем, с учетом того, что "Укрзализныця" является в целом прибыльной организацией, возможно, что при переходе управления Deutsche Bahn будет забирать доходы себе. С другой же стороны, неповоротливая компания является невероятным рассадником коррупции, и в случае ее уничтожения прибыль может составлять не пару сотен миллионов, а миллиарды гривен.

Так что если Кабмин договорится, а немцам удастся реализовать желаемое, уже через 10 лет страна может получить вполне процветающее предприятие. Впрочем, только лишь за последние несколько лет страна привлекала для реформирования "Укрзализныци" иностранных специалистов и экспертов, которые получали за свою работу баснословные деньги, но эффективности не показали - коррупция на "железке" по-прежнему процветает.

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Укрзализныця Алексей Гончарук Германия Кабмин Новости
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